Η ΥΠΑ έχει ήδη εγκρίνει δέσμευση πίστωσης ύψους 24,86 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση του DPS μέσω διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με την εταιρεία Thales.

Στο «κόκκινο» επανέρχονται οι καθυστερήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια, με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να αποδίδουν την ταλαιπωρία χιλιάδων επιβατών σε διοικητικές αστοχίες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και σε χρόνια προβλήματα που αφορούν κρίσιμες υποδομές αεροναυτιλίας.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται εκ νέου η υπόθεση της αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Επεξεργασίας Δεδομένων (DPS), αλλά και των επτά ραντάρ της ΥΠΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, εμπιστευτικό πόρισμα του γενικού διευθυντή Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας περιλαμβάνει κρίσιμες αναφορές για τη διαχείριση της υπόθεσης, ενώ ανεπίσημες πηγές κάνουν λόγο για ενδείξεις ευνοϊκότερης μεταχείρισης της γαλλικής εταιρείας Thales από στελέχη της υπηρεσίας.

Η ΥΠΑ έχει ήδη εγκρίνει δέσμευση πίστωσης ύψους 24,86 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση του DPS μέσω διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με την εταιρεία Thales. Σύμφωνα με την απόφαση, η επιλογή της συγκεκριμένης διαδικασίας βασίζεται στις διατάξεις του νόμου 4412/2016 περί προστασίας αποκλειστικών δικαιωμάτων, καθώς η Thales ήταν η εταιρεία που εγκατέστησε το υφιστάμενο σύστημα κατά τη δεκαετία του 1990.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η απόσχιση του έργου αναβάθμισης των επτά ραντάρ από τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προκειμένου να προχωρήσει μέσω ξεχωριστού διαγωνισμού. Η σχετική δαπάνη αφορά τον τακτικό προϋπολογισμό της ΥΠΑ για το οικονομικό έτος 2026 και εγκρίθηκε έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της υπηρεσίας στις 12 Μαΐου.

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, με δημόσια ανακοίνωσή τους, επιρρίπτουν ευθύνες στη διοίκηση της ΥΠΑ για τις πρόσφατες καθυστερήσεις, υποστηρίζοντας ότι η ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν είχαν αντιμετωπιστεί έγκαιρα τα προβλήματα στις υποδομές και στον σχεδιασμό της αεροναυτιλίας.

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Την ίδια στιγμή, ζητούν να δοθούν στη δημοσιότητα τα συμπεράσματα του πορίσματος με αριθμό πρωτοκόλλου ΓΔΦΠΥΑΝ/Δ20/ΕΜΠ.129/27.04.2026 σχετικά με την αναβάθμιση του DPS, καθώς και να διευκρινιστεί εάν έχουν αποδοθεί ευθύνες ή αν έχει κινηθεί νέα διαδικασία διερεύνησης μετά τις καταγγελίες που, όπως αναφέρουν, έχουν υποβληθεί επώνυμα ακόμη και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.