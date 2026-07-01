Ανακοινώθηκε νέα προθεσμία υποβολής ενστάσεων.

Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο της προκήρυξης 1/2024 της ΔΥΠΑ, ορίζεται νέα προθεσμία υποβολής ενστάσεων. Η εν λόγω προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, 70 συνολικά θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για τις μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, αναφορικά με τους τελικούς προσωρινούς πίνακες κατάταξης, διοριστέων/προσληπτέων και αποκλειομένων για τυπικούς λόγους, κατά την παρ. 1 του άρθρου 165 του ν.5078/2023, για τους κλάδους/ειδικότητες ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών και ΠΕ89 Εφαρμοσμένων Τεχνών/ΠΕ89.02 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων, ορίζεται, λόγω τεχνικού προβλήματος, νέα προθεσμία υποβολής ενστάσεων στο ΑΣΕΠ από αύριο, Πέμπτη 2 Ιουλίου και ώρα 8:00 έως και την Τρίτη 7 Ιουλίου και ώρα 14:00.

Δείτε την ενημέρωση του ΑΣΕΠ εδώ