Η Ζήνα Κουτσελίνη και ο τηλεοπτικός σταθμός του Star θέτουν τη συνεργασία τους σε νέες βάσεις.

Η Ζήνα Κουτσελίνη συνεχίζει τη συνεργασία της με τον τηλεοπτικό σταθμό του Star, ξεκινώντας έναν νέο κεφάλαιο στην πρωινή ζώνη του σταθμού.

Η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» έριξε αυλαία έπειτα από 11 χρόνια συνεχούς παρουσίας στη μεσημεριανή ζώνη του σταθμού, ενώ οι επερχόμενες αλλαγές την μετακινούν και επίσημα στην πρωινή ζώνη.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του καναλιού ο τίτλος της εκπομπής και οι συνεργάτες της Ζήνας Κουτσελίνη θα αποκαλυφθούν εν καιρώ, με την παρουσιάστρια να συνεχίζει την μακρόχρονη συνεργασία της με τον σταθμό.

Η επίσημη ανακοίνωση του Star για τη συνεργασία του με τη Ζήνα Κουτσελίνη

Το μεσημέρι της Πέμπτης 9 Ιουλίου το κανάλι δημοσιοποίησε την επίσημη ανακοίνωση που επιβεβαιώνει την συνεργασία του με την παρουσιάστρια για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

«Το Star προχωρά στη συνολική ανανέωση της πρωινής του ζώνης, εξελίσσοντας μια τηλεοπτική πρόταση που συνδυάζει τον κοινωνικό και ενημερωτικό της χαρακτήρα με νέες θεματικές, χρηστική πληροφορία και επιλεγμένα στοιχεία ψυχαγωγίας.

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Στο πλαίσιο αυτό, η Ζήνα Κουτσελίνη συνεχίζει τη μακρόχρονη συνεργασία της με το Star και από τη νέα τηλεοπτική σεζόν θα παρουσιάζει τη νέα καθημερινή πρωινή εκπομπή του σταθμού, σε νέα ώρα.

Έντεκα χρόνια μετά την πρώτη της καθημερινή τηλεοπτική συνάντηση με το κοινό ως παρουσιάστρια, η Ζήνα Κουτσελίνη εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο σταθερές παρουσίες της ελληνικής τηλεόρασης, έχοντας οικοδομήσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τους τηλεθεατές μέσα από μια δημοσιογραφική ταυτότητα που δίνει διαχρονικά έμφαση στον άνθρωπο, την επικαιρότητα και τις ιστορίες που αξίζει να αναδεικνύονται.

Η νέα εκπομπή θα διατηρεί τον κοινωνικό και ενημερωτικό της πυρήνα, παραμένοντας πιστή στις αξίες που τη συνέδεσαν με το κοινό όλα αυτά τα χρόνια.

Η νέα αυτή συνεργασία επιβεβαιώνει την κοινή φιλοδοξία του Star και της Ζήνας Κουτσελίνη να εξελίσσονται διαρκώς, επενδύοντας σε περιεχόμενο με ουσία, αξιοπιστία και αμεσότητα, ανοίγοντας μαζί ένα νέο δημιουργικό κεφάλαιο στην πρωινή ζώνη του σταθμού.

Ο τίτλος της νέας εκπομπής, οι συνεργάτες και περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα».