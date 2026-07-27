Ειδικοί κανόνες για όλα τα θαλάσσια σπορ.

Σε αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας των θαλάσσιων μέσων αναψυχής προχωρά το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, επιχειρώντας να καλύψει κενά που είχαν αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια από τη ραγδαία ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού. Με την τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων εισάγονται για πρώτη φορά ειδικοί κανόνες για τις θαλάσσιες παιδικές χαρές, καθίσταται υποχρεωτικός ο εξοπλισμός των εκμισθούμενων jet ski με σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης και τηλεχειρισμού, ενώ ενισχύεται συνολικά το πλαίσιο ασφαλείας και οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.

Οι παρεμβάσεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά των θαλάσσιων μέσων αναψυχής αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς, με ολοένα περισσότερες επιχειρήσεις να επενδύουν σε νέες δραστηριότητες που απευθύνονται τόσο σε Έλληνες όσο και σε ξένους επισκέπτες. Μέχρι σήμερα, όμως, αρκετές από αυτές τις δραστηριότητες λειτουργούσαν χωρίς εξειδικευμένο κανονιστικό πλαίσιο, δημιουργώντας ζητήματα τόσο ως προς την ασφάλεια όσο και ως προς την εποπτεία τους.

Θαλάσσια Παιδική Χαρά

Η σημαντικότερη ίσως καινοτομία αφορά τη θεσμοθέτηση της «Θαλάσσιας Παιδικής Χαράς», μιας δραστηριότητας που μέχρι σήμερα λειτουργούσε χωρίς ειδική πρόβλεψη στον Γενικό Κανονισμό Λιμένων. Ως θαλάσσια παιδική χαρά ορίζεται πλέον ένα οργανωμένο σύστημα φουσκωτών παιχνιδιών νερού, όπως τραμπολίνα, τσουλήθρες, τραμπάλες και αναρριχητικές κατασκευές, το οποίο θα μπορεί να λειτουργεί αποκλειστικά από επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής. Η ιδιωτική εγκατάσταση ή λειτουργία τέτοιων υποδομών δεν επιτρέπεται.

Το νέο πλαίσιο συνοδεύεται από αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές. Η εγκατάσταση θα πρέπει να τοποθετείται σε ασφαλές βάθος, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, να οριοθετείται με ειδικούς κίτρινους σημαντήρες και να μην υπερβαίνει τα 40 μέτρα τόσο κατά μήκος της ακτής όσο και προς τη θάλασσα. Παράλληλα, ο αριθμός των χρηστών δεν θα μπορεί να ξεπερνά εκείνον που προβλέπει ο κατασκευαστής, ενώ η ευθύνη για την ορθή συναρμολόγηση, στερέωση και ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης βαρύνει αποκλειστικά τον εκμισθωτή.

Προστασία λουόμενων

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην προστασία των λουομένων. Η παρουσία πιστοποιημένου ναυαγοσώστη καθίσταται υποχρεωτική καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της θαλάσσιας παιδικής χαράς, ενώ ο ναυαγοσώστης θα πρέπει να διαθέτει, εκτός από τον προβλεπόμενο εξοπλισμό διάσωσης, και φορητό αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή. Επιπλέον, απαγορεύεται η λειτουργία της εγκατάστασης όταν πνέουν άνεμοι τεσσάρων μποφόρ και άνω, πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου, καθώς και σε βραχώδεις περιοχές ή σε περιοχές με πετρώδη βυθό.

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Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι μια οργανωμένη παραλία που εγκαθιστά φουσκωτό υδάτινο πάρκο για οικογένειες. Σύμφωνα με το νέο καθεστώς, η επιχείρηση δεν αρκεί να διαθέτει τον εξοπλισμό. Θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει ναυαγοσώστη καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας, να έχει τοποθετήσει σημαντήρες που οριοθετούν τον χώρο, να τηρεί τον μέγιστο αριθμό χρηστών που προβλέπει ο κατασκευαστής και να διακόπτει άμεσα τη λειτουργία της εγκατάστασης αν οι καιρικές συνθήκες επιδεινωθούν.

Τι αλλάζει στα jet ski

Αλλαγές επέρχονται και στα jet ski, καθώς όλα τα εκμισθούμενα ατομικά θαλάσσια μοτοποδήλατα θα πρέπει πλέον να εξοπλιστούν με σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης και τηλεχειρισμού. Μέσω του συστήματος αυτού ο εκμισθωτής θα μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την πορεία του σκάφους και να ελέγχει εάν ο χρήστης κινείται εντός των επιτρεπόμενων ορίων, συμβάλλοντας τόσο στην πρόληψη ατυχημάτων όσο και στην άμεση αντιμετώπιση περιστατικών. Η συγκεκριμένη υποχρέωση θα τεθεί σε ισχύ πέντε μήνες μετά τη δημοσίευση της απόφασης, ώστε να δοθεί χρόνος στις επιχειρήσεις να προμηθευτούν και να εγκαταστήσουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό.

Στην πράξη, εάν ένας τουρίστας που νοικιάζει jet ski κινηθεί πέρα από τη θαλάσσια ζώνη που επιτρέπεται ή κατευθυνθεί προς περιοχή όπου κολυμπούν λουόμενοι, ο εκμισθωτής θα μπορεί να εντοπίσει άμεσα την απόκλιση μέσω του συστήματος παρακολούθησης και να παρέμβει, ακόμη και εξ αποστάσεως, εφόσον το σύστημα διαθέτει δυνατότητα τηλεχειρισμού.

Παράλληλα, η απόφαση αυστηροποιεί τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων εκμίσθωσης. Οι εκμισθωτές υποχρεώνονται να αρνούνται την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων σε πρόσωπα που δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα χειρισμού, αλλά και να μην επιτρέπουν την επιβίβαση περισσότερων ατόμων από όσους προβλέπει ο κατασκευαστής στα ελκόμενα θαλάσσια μέσα αναψυχής. Επιπλέον, απαγορεύεται ρητά η διοργάνωση μαθημάτων εκμάθησης χειρισμού ή ακόμη και η διαφήμιση τέτοιων μαθημάτων, είτε στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων είτε μέσω διαδικτύου και κοινωνικών δικτύων. Επιτρέπεται αποκλειστικά μια σύντομη επίδειξη του τρόπου λειτουργίας του εξοπλισμού πριν από την εκμίσθωση.

Ένα ακόμη παράδειγμα αφορά μια επιχείρηση που διαφημίζει μέσω των social media μαθήματα εκμάθησης jet ski για αρχάριους. Με το νέο καθεστώς, μια τέτοια πρακτική απαγορεύεται. Η επιχείρηση μπορεί μόνο να εξηγήσει στον πελάτη τον τρόπο χειρισμού του μέσου πριν από την εκμίσθωση, όχι όμως να παρέχει οργανωμένη εκπαίδευση ή να τη διαφημίζει ως υπηρεσία.

Οι αλλαγές συνοδεύονται και από αυστηρότερο πλαίσιο κυρώσεων. Η έλλειψη σωστικού σκάφους στη θέση δραστηριοποίησης επισύρει διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ, το οποίο διπλασιάζεται σε κάθε υποτροπή μέσα σε διάστημα δώδεκα μηνών. Το ίδιο πρόστιμο προβλέπεται και για την παράνομη παροχή μαθημάτων χειρισμού, ενώ για σειρά άλλων παραβάσεων τα πρόστιμα κυμαίνονται από 500 έως 2.000 ευρώ. Ακόμη και οι νυχτερινοί φύλακες των θαλάσσιων παιδικών χαρών προβλέπεται να τιμωρούνται με πρόστιμο 500 ευρώ εάν δεν τηρούν τις υποχρεώσεις επιτήρησης και ασφάλειας που προβλέπει ο κανονισμός.