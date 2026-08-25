Το πιο διάσημο τραγούδι στην Αυστραλία, αυτή την στιγμή, είναι αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης

Η Ένωση Φωνογραφικής Βιομηχανίας της Αυστραλίας (ARIA) ανακοίνωσε πως τραγούδια που δημιουργούνται σε μεγάλο βαθμό ή εξ ολοκλήρου από AI αποκλείονται πλέον από τα μουσικά charts της χώρας, σε μια κίνηση που έχει σκοπό να βοηθήσει στην «προώθηση της ανθρώπινης φύσης της καλλιτεχνικής δημιουργίας».

Η εξέλιξη ακολουθεί μια διαμάχη γύρω από τη διασκευή του «Like A Prayer» της Madonna από τον Αυστραλό DJ Josh Fawaz, η οποία πρόσφατα κατέκτησε την κορυφή στο chart με τα dance singles της ARIA και έφτασε στο νούμερο 2 στο γενικό chart της χώρας.

Το τραγούδι έχει «εγκατασταθεί» για τα καλά στις λίστες αναπαραγωγής των εμπορικών ραδιοφωνικών σταθμών και έχει αναπαραχθεί περισσότερες από 48 εκατομμύρια φορές μόνο στο Spotify.

{https://www.youtube.com/watch?v=gddvohIvVMA}

Από την απόλυτη αφάνεια, ο Αυστραλός παραγωγός, Josh Fawaz, έγινε ξαφνικά ο άνθρωπος που όλοι μιλούν για εκείνον. Έπειτα από έντονες αντιδράσεις, ωστόσο, αναγκάστηκε να παραδεχτεί πως οι φωνές και τα τύμπανα στο κομμάτι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης (generative AI).

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Η ARIA ανέφερε ότι οι αυστραλοί καλλιτέχνες ανταγωνίζονται για την προσοχή «στην πιο πολυσύχναστη αγορά της ιστορίας» και ότι «δεν ενδιαφέρεται να προωθεί ή να γιορτάζει την επιτυχία της μουσικής που δημιουργείται από AI και δεν περιέχει ανθρώπινη καλλιτεχνική δημιουργία».

Βάσει των νέων κανόνων, η βοήθεια από το AI είναι ακόμη επιτρεπτή, αλλά οι άνθρωποι πρέπει να έχουν γράψει το τραγούδι και να έχουν ερμηνεύσει τα κύρια φωνητικά, καθώς και να παίζουν τα βασικά όργανα. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί για παράδειγμα να χρησιμοποιείται ακόμα για το mastering των τραγουδιών.

{https://www.youtube.com/watch?v=dw-hhJOMZP8}

Αξίζει να σημειωθεί πως νωρίτερα φέτος, ένα τραγούδι αποκλείστηκε από τα μουσικά charts της Σουηδίας επειδή είχε δημιουργηθεί από AI. Και τον Ιούλιο, η Διεθνής Ομοσπονδία Φωνογραφικής Βιομηχανίας (IFPI) δήλωσε ότι θα εφαρμοστούν κατευθυντήριες γραμμές για το AI στη Λατινική Αμερική, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και τη Νοτιοανατολική Ασία για χρήση στα επίσημα charts τους.

Ο ενημερωμένος κώδικας της Αυστραλίας, που βασίζεται στην οδηγία της IFPI, αποκλείει επίσης τη μουσική που εγείρει «ανησυχίες για χειραγώγηση των streams ή των charts».

Η διευθύνουσα σύμβουλος της ARIA, Annabelle Herd, δήλωσε πως «αυτές οι αλλαγές αντικατοπτρίζουν την πρόθεσή μας να παραμείνουμε δυναμικοί και να προωθήσουμε την ανθρώπινη φύση της καλλιτεχνικής δημιουργίας σε έναν χώρο που, αν μη τι άλλο, εξελίσσεται ραγδαία».

«Οι καλλιτέχνες χρησιμοποιούν ήδη εργαλεία AI στη δουλειά τους, τα charts μπορούν και πρέπει να εξελιχθούν για να αφήσουν χώρο για αυτό, αλλά η μουσική που δημιουργείται εξ ολοκλήρου από υπηρεσίες που βασίζονται σε ηχογραφήσεις καλλιτεχνών είναι διαφορετικό ζήτημα».

«Ένα chart που επιβραβεύει μη αδειοδοτημένο προϊόν AI θα υπονόμευε την ίδια τη βάση της μουσικής που υπάρχουμε για να εκπροσωπούμε».

Σημειώνεται πως οι καλλιτέχνες θα υποχρεούνται να δηλώνουν τη χρήση AI όταν υποβάλλουν ένα τραγούδι για αξιολόγηση στα charts.

Πηγή: BBC