Το βασικό ζητούμενο είναι πλέον το πραγματικό ύψος των μειώσεων της ακρίβειας.

Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα το δεύτερο και βασικότερο σκέλος της συμφωνίας για τη συγκράτηση της ακρίβειας, με περίπου 1.500 κωδικούς προϊόντων να αναμένεται να διατεθούν σε χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ.

Η συμμετοχή ξεπέρασε τον αρχικό στόχο των 1.000 κωδικών, στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας για τη Μείωση Τιμών, στην οποία συμμετέχουν κυβέρνηση, βιομηχανία, προμηθευτές και αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Το βασικό ζητούμενο είναι πλέον το πραγματικό ύψος των μειώσεων που θα φτάσουν στο ράφι και κατά πόσο αυτές θα γίνουν αισθητές στην καθημερινή δαπάνη των νοικοκυριών. Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, οι μειώσεις κινούνται κατά μέσο όρο στην περιοχή του 7%, κοντά δηλαδή στο κατώτερο εύρος των στόχων που έχουν τεθεί.

Ο συνολικός αριθμός των κωδικών που εντάχθηκαν στο μέτρο ανήλθε σε περίπου 1.400, ενώ με τη διεύρυνση της συμμετοχής αναμένεται να προσεγγίσει τους 1.500. Από αυτούς, περίπου 800 αφορούν επώνυμα προϊόντα, χωρίς να υπολογίζονται το κρέας και τα σχολικά είδη. Πρόκειται για προϊόντα που βρίσκονται στο καθημερινό «καλάθι» των νοικοκυριών, όπως συσκευασμένα τρόφιμα, είδη ατομικής φροντίδας και υγιεινής και προϊόντα για το σπίτι.

Οι περίπου 800 κωδικοί προέρχονται από 70 προμηθευτές και η μέση μείωση των τιμών τους διαμορφώνεται στο 7%. Σημαντική είναι και η συμμετοχή των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Στην κατηγορία είχαν αρχικά ενταχθεί περίπου 200 κωδικοί, με τον αριθμό να αναμένεται να αυξηθεί. Η μέση μείωση στα συγκεκριμένα προϊόντα φτάνει το 10%, αισθητά υψηλότερα από τον μέσο όρο των επώνυμων προϊόντων.

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Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο κρέας

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο κρέας, μία από τις κατηγορίες που έχουν καταγράψει σημαντικές ανατιμήσεις τα τελευταία δύο χρόνια, κυρίως στο μοσχαρίσιο και το αιγοπρόβειο. Στη λίστα είχαν ενταχθεί 30 κωδικοί κρέατος, με μέση μείωση 6%, ενώ αναμένεται πρόσθετη συνεισφορά των αλυσίδων ώστε να ενισχυθεί το τελικό όφελος για τους καταναλωτές. Στα σχολικά είδη περιλαμβάνονται ήδη περίπου 350 κωδικοί, με μέση μείωση τιμών 7%, σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνονται οι σχετικές αγορές ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Βάσει της συμφωνίας, κάθε προϊόν που εντάσσεται στην πρωτοβουλία θα πρέπει να παραμένει στη μειωμένη τιμή για τουλάχιστον δύο μήνες. Η συνολική διάρκεια του μέτρου έχει οριστεί στους τέσσερις μήνες, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ μετά το πρώτο δίμηνο θα μπορεί να ανανεωθεί η λίστα με την προσθήκη νέων κωδικών.

Τα προϊόντα θα φέρουν ειδική σήμανση στα σημεία πώλησης, ενώ ενημέρωση θα παρέχεται και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο Κάνει». Ιδιαίτερη σημασία έχει η δυνατότητα παρακολούθησης του ιστορικού των τιμών, καθώς ο καταναλωτής μπορεί να διαπιστώνει ποιες μεταβολές είχαν προηγηθεί πριν από την ένταξη ενός προϊόντος στο μέτρο.

Με τον τρόπο αυτό μπορεί να αξιολογηθεί το πραγματικό όφελος της μείωσης και εάν η νέα τιμή αποτελεί ουσιαστική αποκλιμάκωση ή ακολουθεί προηγούμενες ανατιμήσεις. Το επόμενο διάστημα θα αποτελέσει, συνεπώς, το πραγματικό τεστ για την πρωτοβουλία, καθώς το αποτέλεσμα θα κριθεί όχι μόνο από τον αριθμό των προϊόντων, αλλά κυρίως από το αποτύπωμα των μειώσεων στις αποδείξεις και στον οικογενειακό προϋπολογισμό.