Τα ευρήματα νέας μελέτης είναι αρκούντως ανησυχητικά και πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί όταν αγοράζουμε το δημοφιλές μπαχαρικό.

Η αγαπημένη κανέλα που προσθέτουμε σε γλυκά, καφέ και αρωματικά ροφήματα κρύβει περισσότερα μυστικά από όσα φανταζόμαστε. Μια πρόσφατη ευρωπαϊκή μελέτη αποκάλυψε ότι πολλά προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά δεν είναι αυτό που δείχνει η ετικέτα τους, ενώ ορισμένα περιέχουν ουσίες που μπορεί να είναι επικίνδυνες για την υγεία, ειδικά για τα παιδιά. Με την παγκόσμια ζήτηση για κανέλα να αυξάνεται συνεχώς, η έρευνα αυτή θέτει σε πρώτο πλάνο την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους και διαφάνεια στην παραγωγή και διακίνηση της δημοφιλούς μπαχαρικής.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από το Joint Research Centre (JRC) — τον επιστημονικό βραχίονα της Κομισιόν — εξέτασε 104 δείγματα κανέλας από καταστήματα σε 10 χώρες της ΕΕ, καθώς και στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σερβία και τη Σρι Λάνκα.

Νοθεία με φθηνότερη ποικιλία και προβλήματα ποιότητας

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι έως και 9% των δειγμάτων που διαφημίζονταν ως κανέλα Κεϋλάνης (Ceylon) ήταν πλήρως ή εν μέρει νοθευμένα με Cassia, μια φθηνότερη ποικιλία που περιέχει φυσικά κουμαρίνη — ουσία τοξική για το ήπαρ όταν καταναλώνεται σε μεγάλες ποσότητες. Η κανέλα Cassia είναι πιο έντονη στη γεύση αλλά χαμηλότερης ποιότητας, και κοστίζει περίπου τα μισά από την Κεϋλάνη, γεγονός που την καθιστά συχνό στόχο οικονομικής απάτης.

66% των δειγμάτων μη συμμορφούμενα με τη νομοθεσία

Περισσότερα από δύο στα τρία δείγματα βρέθηκαν να μην πληρούν τα διεθνή πρότυπα ποιότητας ή να παραβιάζουν τη νομοθεσία της ΕΕ για την ασφάλεια τροφίμων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Συγκεκριμένα:

10 δείγματα ξεπερνούσαν το όριο των 2 mg μολύβδου ανά κιλό,

31 δείγματα θεωρήθηκαν πιθανώς επικίνδυνα για παιδιά λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε κουμαρίνη,

19 δείγματα είχαν αυξημένα επίπεδα χρωμίου (2 έως 20 mg/kg),

13 δείγματα περιείχαν υψηλές συγκεντρώσεις θείου, παραβιάζοντας ενδεχομένως τα όρια για θειώδη.

Ακόμη, περίπου 21% των δειγμάτων απέτυχαν να καλύψουν τα διεθνή πρότυπα λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε τέφρα, ένδειξη πιθανής κακής επεξεργασίας ή νοθείας.

Ραδιενεργή μόλυνση και αλυσίδα εφοδιασμού υψηλού κινδύνου

O FDA έχει ήδη εκδώσει προειδοποιήσεις και πιστοποιήσεις εισαγωγής για κανέλα προερχόμενη από περιοχές της Ινδονησίας, καθώς εντοπίστηκαν δείγματα με ραδιενεργό μόλυνση. Οι ερευνητές του JRC υπογραμμίζουν ότι η παγκοσμιοποιημένη και περίπλοκη αλυσίδα παραγωγής των μπαχαρικών επιτρέπει τη νοθεία σε πολλά στάδια, από τη συγκομιδή έως τη συσκευασία.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό npj Science of Food, καλεί την ΕΕ να θεσπίσει σαφέστερα όρια για συστατικά όπως η κουμαρίνη και το χρώμιο, ώστε να ενισχυθεί η επιστημονική επιτήρηση και η προστασία των καταναλωτών.

Ένα «αθώο» μπαχαρικό που χρειάζεται έλεγχο

Η κανέλα, πέμπτο πιο εισαγόμενο μπαχαρικό στην ΕΕ το 2023, χρησιμοποιείται καθημερινά στη μαγειρική και στη ζαχαροπλαστική. Όμως, τα νέα στοιχεία δείχνουν ότι η αυξημένη ζήτηση συνοδεύεται από κινδύνους απάτης και ρύπανσης. Οι ειδικοί προειδοποιούν: «Όσο αυξάνεται η παγκόσμια αγορά της κανέλας, τόσο επιτακτικότερη γίνεται η ανάγκη για διαφανή έλεγχο, ιχνηλασιμότητα και ενημέρωση του καταναλωτή».