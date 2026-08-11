Τα δημόσια νοσοκομεία εξακολουθούν να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών, με χρέη 1,305 δισ. ευρώ προς προμηθευτές.

Μείωση παρουσίασαν τον Ιούνιο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς ιδιώτες, με τη μεγαλύτερη υποχώρηση να καταγράφεται στα δημόσια νοσοκομεία. Ωστόσο, σε σύγκριση με το τέλος του 2025, τα χρέη των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης παραμένουν αυξημένα.

Στα 2,76 δισ. ευρώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές διαμορφώθηκαν τον Ιούνιο σε 2,762 δισ. ευρώ, από 2,999 δισ. ευρώ τον Μάιο, καταγράφοντας μείωση κατά 237 εκατ. ευρώ. Σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025, πάντως, εμφανίζονται αυξημένες κατά 185 εκατ. ευρώ.

Εάν συνυπολογιστούν και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, ύψους 788 εκατ. ευρώ, οι συνολικές υποχρεώσεις του Δημοσίου προς προμηθευτές, συνταξιούχους και φορολογούμενους ανέρχονται σε 3,55 δισ. ευρώ. Το ποσό είναι αυξημένο κατά 251 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τα 3,299 δισ. ευρώ του Δεκεμβρίου του 2025.

Τα νοσοκομεία έχουν τα περισσότερα χρέη

Τα δημόσια νοσοκομεία εξακολουθούν να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών, με χρέη 1,305 δισ. ευρώ προς προμηθευτές. Σε σχέση με τον Μάιο καταγράφεται μείωση κατά 214 εκατ. ευρώ, ενώ από τον Δεκέμβριο η υποχώρηση φτάνει τα 92 εκατ. ευρώ.

Οι οφειλές των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης ανήλθαν σε 715 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 9 εκατ. ευρώ σε μηνιαία βάση και κατά 49 εκατ. ευρώ από το τέλος του 2025. Οι σχετικές εκκρεμότητες συνδέονται κυρίως με καθυστερήσεις στην έκδοση επικουρικών συντάξεων.

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Στους δήμους και τις περιφέρειες, οι οφειλές περιορίστηκαν στα 333 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 12 εκατ. ευρώ έναντι του Μαΐου, αλλά αυξημένες κατά 153 εκατ. ευρώ από τον Δεκέμβριο. Τα χρέη των νομικών προσώπων του Δημοσίου διαμορφώθηκαν σε 243 εκατ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις των υπουργείων ανήλθαν συνολικά σε 175 εκατ. ευρώ.

Αυξήθηκαν οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων

Τέλος, οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων αυξήθηκαν κατά 69 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα, από 719 εκατ. σε 788 εκατ. ευρώ.

Από αυτές, 234 εκατ. ευρώ παραμένουν σε εκκρεμότητα για περισσότερες από 90 ημέρες. Για ποσό 149 εκατ. ευρώ η καθυστέρηση αποδίδεται σε ελλιπή δικαιολογητικά ή αδυναμία επικοινωνίας με τους δικαιούχους, ενώ 554 εκατ. ευρώ αφορούν επιστροφές που εκκρεμούν για διάστημα μικρότερο των 90 ημερών.