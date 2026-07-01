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Αποχώρησε από την εκπομπή ο πρώην Περιφερειάρχης και υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ με έντονες αιχμές κατά του δημοσιογράφου. Αναλυτικά ο μεταξύ τους διάλογος.

Έντονο φραστικό επεισόδιο σημειώθηκε χθες, Τρίτη (30/6), το βράδυ στην εκπομπή ΕΔΩ, στον τηλεοπτικό σταθμό One, μεταξύ του Γιάννη Σγουρού και του παρουσιαστή, Σταμάτη Ζαχαρού.

Ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής, ο οποίος θα είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ (Α’ Αθηνών) στις επόμενες βουλευτικές εκλογές ήταν καλεσμένος στην εκπομπή, αλλά η συζήτηση δεν εξελίχθηκε ομαλά.

Γιάννης Σγουρός: Το δικό σας το λειτούργημα, το οποίο το πιστεύω 100%, γι’ αυτό το ξαναλέω, η πεμπτουσία της Δημοκρατίας είναι ο διάλογος.

Σταμάτης Ζαχαρός: Είναι η τέταρτη φορά που το λέτε.

Γιάννης Σγουρός: Να σας πω γιατί; Αντί να συζητήσουμε τα προβλήματα τα πραγματικά…

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Σταμάτης Ζαχαρός: Σας έδειξα τα νούμερα και δεν τα πιστεύετε.

Γιάννης Σγουρός: Σοβαρολογείτε τώρα;

Σταμάτης Ζαχαρός: Σταματήστε, κάνω εγώ τις ερωτήσεις τώρα.

Γιάννης Σγουρός: Προτού κάνετε τις ερωτήσεις θα με ακούσετε.

Σταμάτης Ζαχαρός: Κλείνουμε, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι.

Γιάννης Σγουρός: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, γεια σας.

Ο έντονος διάλογος κλιμακώθηκε ακόμα περισσότερο ενώ ο Γιάννης Σγουρός είχε φύγει από το πλάνο.

Γιάννης Σγουρός: Και να απευθυνθείτε στη διεύθυνσή σας. Παπατζήδες εγώ δεν ακούω.

Σταμάτης Ζαχαρός: Δεν έχω λόγια να πω, ο άνθρωπος ήρθε εδώ για να τσακωθεί. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.

Γιάννης Σγουρός: Εσύ είσαι προκλητικός. Είσαι προκλητικός και δεν τιμάς το λειτούργημα της δημοσιογραφίας.

Σταμάτης Ζαχαρός: Κύριε Σγουρέ, δεν σας επιτρέπω.

Γιάννης Σγουρός: Είσαι απαράδεκτος, πρέπει να σέβεσαι τους φιλοξενούμενους. Και ο κ. Παναγιωτάκης ελπίζω να ακούει την εκπομπή.

Σταμάτης Ζαχαρός: Με απειλείτε;

Γιάννης Σγουρός: Καθόλου, εσείς με απειλείτε έμμεσα γιατί νομίζετε ότι ασκείτε κομματικό καθήκον.

Σταμάτης Ζαχαρός: Είστε εκτός αέρα δεν θα το κάνω αυτό.

Γιάννης Σγουρός: Είστε ένα κομματικός δημοσιογράφος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djmpjoyqwzox?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ανάρτηση του Σταμάτη Ζαχαρού

Μετά το περιστατικό, ο δημοσιογράφος Σταμάτης Ζαχαρός προχώρησε σε δημόσια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγγέλλοντας τη συμπεριφορά του στελέχους του ΠΑΣΟΚ. Στην ανάρτησή του, ο Ζαχαρός χαρακτήρισε την τακτική του Σγουρού ως πολιτική του «ξέρεις ποιος είμαι εγώ», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για απειλή κατά δημοσιογράφου. Ο παρουσιαστής της εκπομπής εξέφρασε την ελπίδα ότι το ΠΑΣΟΚ θα παρακολουθήσει το συμβάν και θα λάβει θέση για τη συμπεριφορά του στελέχους του.

{https://x.com/SZacharos/status/2072017460568498208}

Σγουρός: Η Δημοκρατία δεν έχει ανάγκη από κακότεχνες στημένες παραστάσεις

«Βρέθηκα αντιμέτωπος με μια διαρκή, επιθετική αντιπαράθεση, με συνεχείς διακοπές, προσωπικές τοποθετήσεις του παρουσιαστή και μια απροκάλυπτη προσπάθεια να οδηγηθεί η κουβέντα σε ένα προκαθορισμένο, συγκρουσιακό σενάριο», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γιάννης Σγουρός για το περιστατικό, τονίζοντας πως: «Η δημοκρατία και τα προβλήματα της πατρίδας μας απαιτούν διάλογο, όχι υπεκφυγές . Έχει ανάγκη από επιχειρήματα και όχι από κυνήγι εντυπώσεων»

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιάννη Σγουρού:

«Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΚΑΚΟΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στα τόσα χρόνια της παρουσίας μου στα κοινά, από όποια θέση κι αν με τίμησαν οι πολίτες, ως Νομάρχη Αθηνών ή ως τον πρώτο αιρετό Περιφερειάρχη Αττικής, είχα πάντα μια απαράβατη αρχή, να υπηρετώ τον δημόσιο διάλογο με ευπρέπεια, καθαρές θέσεις και ακλόνητα επιχειρήματα.

Όλοι γνωρίζουν ότι ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχω αποχωρήσει από καμία τηλεοπτική εκπομπή, όσο σκληρή, δύσκολη ή απαιτητική κι αν ήταν η κριτική. Γιατί πιστεύω βαθιά ότι η πολιτική κρίνεται στο φως, με έργα και προτάσεις.

Δυστυχώς, η πρόσφατη τηλεοπτική μου εμφάνιση σε ένα τοπικό τηλεοπτικό σταθμό εξελίχθηκε σε μια εξαίρεση, που μου στέρησε κάθε άλλη επιλογή εκτός από την αποχώρηση.

Μετά την τιμητική ανακοίνωση της υποψηφιότητάς μου στην Α’ Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ από τον Πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη, ανταποκρίθηκα στο κάλεσμα πολλών Μέσων για να παρουσιάσω τις θέσεις μου για το μέλλον της πόλης και της χώρας μας. Αυτό περίμεναν να ακούσουν και οι τηλεθεατές.

Αντί όμως για μια πολιτική συζήτηση, βρέθηκα αντιμέτωπος με μια διαρκή, επιθετική αντιπαράθεση, με συνεχείς διακοπές, προσωπικές τοποθετήσεις του παρουσιαστή και μια απροκάλυπτη προσπάθεια να οδηγηθεί η κουβέντα σε ένα προκαθορισμένο, συγκρουσιακό σενάριο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται μια τέτοια συμπεριφορά από τον συγκεκριμένο παρουσιαστή απέναντι σε καλεσμένους. Αυτή τη φορά, όμως, ξεπεράστηκε κάθε όριο, με αποτέλεσμα να χαθεί πλήρως η ουσία.

Η δημοσιογραφία είναι λειτούργημα. Αποστολή του δημοσιογράφου είναι να θέτει τις πιο δύσκολες ερωτήσεις, αλλά ταυτόχρονα να επιτρέπει στον καλεσμένο του να απαντήσει. Δεν βρίσκεται εκεί για να επιβάλει τη δική του άποψη ούτε για να μετατρέπει μια ενημερωτική εκπομπή σε προσωπικό του μονόλογο.

Ως άνθρωπος της αυτοδιοίκησης του αθλητισμού και της πράξης, έχω μάθει να μιλώ με το έργο μου —με τις αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, τις μεγάλες υποδομές, την πλεονασματική και διάφανη διοίκηση— και να εισπράττω διαχρονικά μια διακομματική αναγνώριση.

Δεν μπορώ, λοιπόν, να νομιμοποιήσω με την παρουσία μου κακότεχνες, στημένες παραστάσεις που υποτιμούν τη νοημοσύνη των πολιτών.

Καθώς μπαίνουμε σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, η ευθύνη όλων μας, και κυρίως των Μέσων Ενημέρωσης, είναι τεράστια.

Η δημοκρατία και τα προβλήματα της πατρίδας μας απαιτούν διάλογο, όχι υπεκφυγές . Έχει ανάγκη από επιχειρήματα και όχι από κυνήγι εντυπώσεων.

Η όποια δημόσια παρουσία κάποιου, που ακολουθεί μια συγκεκριμένη τακτική μπορεί να χαρίζει εφήμερα κέρδη, όμως η αξιοπιστία χτίζεται δύσκολα και κρίνεται καθημερινά.

Εκεί, στο γήπεδο της αλήθειας και του σεβασμού, αξιολογούμαστε τελικά όλοι.

Και φυσικά εκεί θα κριθούμε όλοι .

Άλλωστε πάντα πίστευα ότι η μεγαλύτερη περιουσία του καθενός μας είναι η φήμη του».

{https://www.facebook.com/gianissgouros/posts/pfbid02rNqzzo2oiegVGWdeUXF561gkVFfVT6gC9HpjmiPELgSwS2MzkNjqeCUTa2FWnyprl}

Μ. Καλ.