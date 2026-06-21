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Για την επανεκλογή του στον Ιατρικό Συμβούλιο;

Θα δοθεί τελικά «χείρα βοηθείας» από «πράσινο» συνδικαλιστή στον Γιώργο Πατούλη προκειμένου ο πρώην περιφερειάρχης να επανεκλεγεί πρόεδρος στον Ιατρικό Σύλλογο;

Ως γνωστόν η παράταξη Πατούλη συγκέντρωσε υψηλό ποσοστό στις εκλογές αλλά δεν κατάφερε αυτή τη φορά να πετύχει αυτοδυναμία.

Λέγεται πως «πράσινος» συνδικαλιστής θα ψηφίσει τελικά υπέρ Πατούλη ή θα απόσχει ώστε ο πρώην περιφερειάρχης να επανεκλεγεί.

Ας το κοιτάξει η Χαριλάου Τρικούπη που έχει πάρει απόφαση ότι δεν συγκυβερνά με τη Νέα Δημοκρατία αλλά που σε πολλούς μαζικούς χώρους "πράσινοι" και "γαλάζιοι" πάνε χέρι-χέρι...

Β.Σκ.