Θα δοθεί τελικά «χείρα βοηθείας» από «πράσινο» συνδικαλιστή στον Γιώργο Πατούλη προκειμένου ο πρώην περιφερειάρχης να επανεκλεγεί πρόεδρος στον Ιατρικό Σύλλογο;
Ως γνωστόν η παράταξη Πατούλη συγκέντρωσε υψηλό ποσοστό στις εκλογές αλλά δεν κατάφερε αυτή τη φορά να πετύχει αυτοδυναμία.
Λέγεται πως «πράσινος» συνδικαλιστής θα ψηφίσει τελικά υπέρ Πατούλη ή θα απόσχει ώστε ο πρώην περιφερειάρχης να επανεκλεγεί.
Ας το κοιτάξει η Χαριλάου Τρικούπη που έχει πάρει απόφαση ότι δεν συγκυβερνά με τη Νέα Δημοκρατία αλλά που σε πολλούς μαζικούς χώρους "πράσινοι" και "γαλάζιοι" πάνε χέρι-χέρι...
Β.Σκ.