Η ατάκα του Αλέξη Τσίπρα στον Νίκο Χαρδαλιά.

Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Χαρδαλιάς βρέθηκαν στην παρουσίαση του βιβλίου του Λεωνίδα Μακρή με τίτλο «Γιάννης Μπουτάρης: Η Πολιτική Αλλιώς».

Την ώρα που ο Νίκος Χαρδαλιάς ανέφερε σε κάποιο σημείο της ομιλίας του ότι «κρατάει από τον Μπουτάρη την αξία των συνεργασιών και των συνθέσεων», παρενέβη ο Αλέξης Τσίπρας και του είπε: «Εσύ κατά λάθος έγινες δεξιός».

«Αυτά είναι σχετικά κ. πρόεδρε», απάντησε ο Χαρδαλιάς.

Η γνωριμία Τσίπρα - Χαρδαλιά και η... βολή στο Μαξίμου

Σημειώνεται ότι σε άλλο σημείο ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στη γνωριμία του με τον περιφερειάρχη Αττικής σημειώνοντας: «Γνωρίστηκα με τον τον Χαρδαλιά όταν ήταν δήμαρχος Βύρωνα, ως μηχανικός σε έναν διαγωνισμό, όταν δεν υπήρχαν τότε οι απευθείας αναθέσεις... ».

