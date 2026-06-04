Παρόντες Τσίπρας, Φάμελλος, Σακελλαρίδης και στελέχη της Αριστεράς.

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο συγκινησιακά κλίμα τελείται αυτή την ώρα η κηδεία του Νάσου Αθανασίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, αφήνοντας πίσω του σημαντικό αποτύπωμα τόσο στη δημοσιογραφία όσο και στην πολιτική ζωή της χώρας. Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι δημοσιογράφοι, αλλά και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου έδωσαν το παρών στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Άνω Βριλήσσια για να τον αποχαιρετήσουν και να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στην οικογένειά του.

Η εξόδιος ακολουθία τελείται παρουσία δεκάδων ανθρώπων που συνεργάστηκαν μαζί του ή παρακολούθησαν την πορεία του όλα αυτά τα χρόνια. Η σύζυγός του Εύη και τα παιδιά τους, Τίμος και Ελένη, δέχθηκαν τα συλλυπητήρια όσων έσπευσαν να πουν το τελευταίο αντίο στον εκλιπόντα. Ο Νάσος Αθανασίου υπηρέτησε επί δεκαετίες τη δημοσιογραφία, ενώ αργότερα δραστηριοποιήθηκε και στον πολιτικό στίβο, κερδίζοντας την εκτίμηση συναδέλφων και πολιτικών αντιπάλων για το ήθος, την ευγένεια και τη συνέπειά του. Άπαντες μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον αείμνηστο δημοσιογράφο που ξεχώρισε για τον χαρακτήρα του κατά τη μακρά επαγγελματική και δημόσια διαδρομή του.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ξεχώρισαν ο Αλέξης Τσίπρας και ο Σωκράτης Φάμελλος, ενώ το παρών έδωσαν επίσης πολλά στελέχη από τη Νέα Αριστερά και τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, καθώς και πρόσωπα από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.