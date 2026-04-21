Μεγάλη κινητοποίηση στους Νερόμυλους της Λάρισας. Η άφιξη που δεν θα ξεχάσουν οι κάτοικοι.

Ποια σχέση έχουν η Εσθονία, η Ιερά Μονή Προδρόμου στην Ανατολή Κισσάβου, οι Νερόμυλοι, ένα χωριό του Δήμου Αγιάς στους πρόποδες του Κισσάβου και η Λιθουανία;

Η απάντηση είναι, το λιγότερο, εκπληκτική. Σαν και την έκπληξη των κατοίκων των Νερομύλων, του μικρού χωριού των κάτι λιγότερο από 200 κατοίκων, το μεσημέρι της Τρίτης όταν είδαν να περνούν από το κεντρικό δρόμο του χωριού (2 δρόμους έχει όλους και όλους) περιπολικά της Αστυνομίας, μαύρα τζιπ, μαύρες μερσεντές, ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα… Το θέαμα τάραξε την ησυχία του χωριού. Τάραξε τους αγρότες, που επιδίδονταν σε ατέλειωτους ψεκασμούς στα ατέλειωτα μηλοχώραφα και κερασοχώραφα. Τάραξε την ησυχία της μεσημεριανής ραστώνης για κάποιους. Τα νέα στα χωριά μεταδίδονται γρήγορα. Δεν το έχουν σε τίποτα οι συγχωριανοί να σε ξυπνήσουν όταν δούν στο δρόμο «ξένα» αυτοκίνητα.

Τάραξε τις γυναίκες που ασχολούνταν με τη φροντίδα των αυλών τους. Άλλωστε τα χορτάρια αυτή την εποχή είναι ο μεγάλος εχθρός κάθε νοικοκυράς που σέβεται τον εαυτό της…

Η έκπληξη μεγάλη. Οι ερωτήσεις πολλές. Ο ήχος του τηλεφώνου ακουγόταν σε κάθε σπίτι του χωριού.

Δεν χρειάστηκε πολύ για να λυθεί το αίνιγμα. Στα χωριά οι λύσεις σε αινίγματα είναι θέμα λίγων λεπτών…

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την Εσθονία, τους Νερόμυλους και το Μοναστήρι στην Ανατολή «δένουν» ένας ιερέας, δύο μοναχές, μία συγγενική σχέση και μία σχέση φιλίας.

Ο ιερέας των Νερομύλων είναι Λιθουανικής καταγωγής και διατηρεί δεσμό φιλίας με τον πρόεδρο της Εσθονίας.

Στο μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου στην Ανατολή δύο μοναχές είναι Εσθονές. Η μία εκ των δύο διατηρεί δεσμό αίματος με τον πρόεδρο της Εσθονίας.

Και έτσι λύνεται ο… γρίφος!

fb/g_koutsogiannis

Ο πρόεδρος της Εσθονίας βρέθηκε στους Νερόμυλους της Αγιάς μέρα μεσημέρι με τους κατοίκους του χωριού έκπληκτους.

Έκπληκτοι και από το «χωριό των καλλιτεχνών», το Μεταξοχώρι, από όπου πέρασε η αυτοκινητοπομπή του Εσθονού προέδρου, για στάση και γεύμα σε ταβέρνα του χωριού.

Καμία έκπληξη όμως στο γυναικείο Μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου, όπου τον περίμεναν.

Και έτσι, τα μικρά χωριά, το ένα στους πρόποδες του Κισσάβου και το άλλο στην κορυφή γνώρισαν δόξα λαμπρή. Και αν η Ανατολή είναι, όπως και να το δει κανείς, λίγο πιο διάσημη, το μικρό χωριό των Νερομύλων, με τη «μάνα νερού», τα ατέλειωτα χωράφια με μήλα και κεράσια εντός οικισμού, τα τρακτέρ του, τα φυτοφάρμακα του, που αυτή την εποχή λίγο πριν τη συγκομιδή των κερασιών είναι στο φόρτε τους, καθίσταται κόμβος. Όπως σας το λέω!

Ελ.Κ.