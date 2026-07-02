Συνέντευξη Ανδρουλάκη το βράδυ - Πώς θα απαντήσει στην επισήμανση του κ. Γερουλάνου πως τον Σεπτέμβριο θα πρέπει να γίνει συζήτηση στα όργανα του κόμματος αν το ΠΑΣΟΚ έχει χάσει οριστικά τη δεύτερη θέση, όπως επίσης και πώς θα σχολιάσει την θέση που εξέφρασε ο Χρήστος Κακλαμάνης για το ενδεχόμενο αναπροσαρμογής του στόχου του ΠΑΣΟΚ για νίκη στις εκλογές έστω και με μια ψήφο.

Προγραμματική αντεπίθεση πραγματοποιεί το ΠΑΣΟΚ, θεωρώντας ότι οι επεξεργασμένες θέσεις που έχει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αποτελούν το συγκριτικό του πλεονέκτημα έναντι των άλλων κομμάτων και ιδιαίτερα σε σχέση με την ΕΛΑΣ, που εκ των πραγμάτων είναι ο πραγματικός αντίπαλος της Χαριλάου Τρικούπη.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει να χτυπήσει τον πρωθυπουργό στο πιο αδύνατο σημείο της διακυβέρνησής του που δεν είναι άλλο από τη μονιμοποίηση της ακρίβειας, παράλληλα φυσικά με αυτό των σκανδάλων.

Στο πλαίσιο αυτό έχει καταθέσει σχετική ερώτηση με στόχο να φέρει τον κ. Μητσοτάκη στη Βουλή και να τον τοποθετήσει σε θέση απολογούμενου για τα (μη) πεπραγμένα του στο θέμα της ακρίβειας που καίει τα περισσότερα νοικοκυριά και αποτελεί το υπ' αριθμόν ένα πρόβλημα των Ελλήνων σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Ταυτόχρονα το ΠΑΣΟΚ σηκώνει το θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης, που κατά τους οικονομικούς επιτελείς του κόμματος αποτελεί άλλη μια χαμένη ευκαιρία.

Ο αρμόδιος τομεάρχης Παύλος Γερουλάνος και ο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς πραγματοποίησαν χθες συνέντευξη τύπου παραθέτοντας στοιχεία αναφορικά με την μην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρημάτων, όπως επίσης στηλίτευσαν το γεγονός ότι πολλά από αυτά έχουν πάει σε προνομιακούς συνομιλητές της κυβέρνησης.

Την ίδια ώρα ο κ. Ανδρουλάκης θέλει να σηκώσει τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Από τα ακριτικά Δωδεκάνησα, την Κάσο και την Κάρπαθο συγκεκριμένα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν προχωρά στην πόντιση του καλωδίου, υποστηρίζοντας ότι η στάση αυτή δείχνει υποχωρητικότητα απέναντι στην Τουρκία. Μάλιστα σήμερα έχει διαδοχικές συναντήσεις με τον υπουργό Εξωτερικών και τον υπουργό Άμυνας. Οι συναντήσεις αυτές έχουν διττό στόχο. Αφενός την επίσημη ενημέρωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για μια σειρά κρίσιμων θεμάτων, αφετέρου την ενίσχυση του ηγετικού προφίλ του κ. Ανδρουλάκη, που είναι ένα από τα αδύναμά του σημεία. Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες υπήρχε, έστω και εμμέσως, σύγκρουση με την ΕΛΑΣ για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Οι προωθημένες θέσεις που εξέφρασαν μέσω αναρτήσεών τους οι κύριοι Μπίστης και Σιακαντάρης για το καλώδιο, αποτέλεσαν αντικείμενο πιεστικών ερωτημάτων της Χαριλάου Τρικούπη προς την Αμαλίας αναφορικά με το αν εκφράζουν την ΕΛΑΣ. Στελέχη του κόμματος του κ. Τσίπρα υπενθύμιζαν πως ως πρωθυπουργός, από το 2017, ο κ. Τσίπρας είχε ταχθεί υπέρ του έργου της πόντισης του καλωδίου και της ενεργειακής σύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο. Ακόμα και έτσι όμως, είναι έντονη η διάθεση του ΠΑΣΟΚ να ανταγωνιστεί την ΕΛΑΣ, δείχνοντας ότι έχει αποφασίσει να κάνει διμέτωπο αγώνα, τόσο προς τον κ. Μητσοτάκη όσο και προς τον κ. Τσίπρα, έστω και αν στο τέλος της ημέρας η στρατηγική αυτή οδηγεί σε μονομέτωπο κατά της ΕΛΑΣ.

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Την ίδια ώρα καλά κρατούν οι συζητήσεις για τις δημοσκοπήσεις, που δείχνουν ότι υπάρχει μια διαφορά τουλάχιστον της τάξεως των πέντε μονάδων από το κόμμα του κ. Τσίπρα. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα θα υπάρχει δημοσκόπηση της έγκριτης Metron Analysis του Στράτου Φαναρά, που κατά πληροφορίες δείχνει ακόμα μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των δυο κομμάτων. Θα έχει ενδιαφέρον πώς θα απαντήσει ο κ. Ανδρουλάκης, καθώς λίγες ώρες μετά θα δώσει τηλεοπτική συνέντευξη στον ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου. Και ιδίως πώς θα απαντήσει στην επισήμανση του κ. Γερουλάνου πως τον Σεπτέμβριο θα πρέπει να γίνει συζήτηση στα όργανα του κόμματος αν το ΠΑΣΟΚ έχει χάσει οριστικά τη δεύτερη θέση, όπως επίσης και πώς θα σχολιάσει την θέση που εξέφρασε ο Χρήστος Κακλαμάνης για το ενδεχόμενο αναπροσαρμογής του στόχου του ΠΑΣΟΚ για νίκη στις εκλογές έστω και με μια ψήφο.