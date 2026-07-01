Τι είπε ο Κώστας Τσουκαλάς για τις συντάξεις, τις δημοσκοπήσεις και τη δήλωση του Νίκου Μπίστη για την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

Ο Κώστας Τσουκαλάς επέκρινε την κυβέρνηση σχετικά με το ζήτημα της τετραήμερης εργασίας, λέγοντας ότι «χθες γκρεμίστηκε το αφήγημα της κυβέρνησης περί δαιμονοποίησης της τετραήμερης απασχόλησης».

«Δύο μήνες πριν, όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης πήρε μια πρωτοβουλία να ανοίξει τον διάλογο είτε για τετραήμερη προαιρετική πιλοτική εφαρμογή με φορολογικά κίνητρα είτε για μείωση των ωρών απασχόλησης, 35ωρο, τότε αντιμετωπίσαμε μια προσπάθεια κατατρομοκράτησης των επιχειρήσεων από την κυβέρνηση», είπε στον ΑΝΤ1 ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και υπενθύμισε: «Θυμάστε που μας έλεγαν: ‘θα κλείσουν τα μανάβικα’; Ανοίξαμε έναν διάλογο, δεν ήθελε η κυβέρνηση. Ήρθε μια μεγάλη επιχείρηση ο ΟΤΕ και το δοκιμάζει. Εγώ δεν λέω ότι λύνει το πρόβλημα. Λέω ότι ο διάλογος τον οποίο ανοίξαμε, κινητοποίησε δυνάμεις. Η Νέα Δημοκρατία έφερε το 13ωρο και η 6ήμερη απασχόληση. Αυτά έχουν τη σφραγίδα αυτής της κυβέρνησης».

«Δεν αυξήθηκαν οι συντάξεις»

Ακολούθως, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε: «Έβλεπα το powerpoint που έβγαλε ο Πρωθυπουργός την Κυριακή για τις συντάξεις. Πρώτη φορά ομολογεί η κυβέρνηση τη μείωση των συντάξεων. Τι λέει; ‘’16,4% αυξήσαμε ονομαστικά τις συντάξεις. 19,8%’’, στο ίδιο powerpoint, ‘’αυξήθηκε ο πληθωρισμός το ίδιο διάστημα’’. Άρα, όταν αυξάνει ο πληθωρισμός πιο πολύ από τις συντάξεις, αντιλαμβάνεστε ότι δεν αυξάνονται οι συντάξεις. Άρα, η κοινωνία σήμερα έχει συγκεκριμένα προβλήματα. Όπως επίσης, το είπε ο κ. Κατσανιώτης, ο πρωτογενής τομέας, όπου όποιος γυρίζει στην περιφέρεια – εγώ δεν είμαι από την περιφέρεια, αλλά περιοδεύω το διάστημα αυτό – και είμαι σοκαρισμένος από αυτά που βιώνουν οι Έλληνες αγρότες».

Δημοσκοπήσεις

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις δήλωσε: «Εκτιμώ ότι επειδή η ανάγκη για πολιτική αλλαγή είναι πολύ πιο ισχυρή απ’ ό,τι είναι η ανάγκη για να παραμείνουν όλα ίδια, το ΠΑΣΟΚ θα κόψει το νήμα πρώτο», επισήμανε.

«Βλέπουμε διαφορετικές δημοσκοπήσεις και το ξέρετε. Αν δούμε τη χθεσινή Alco και αν δούμε της Marc δεν είναι ίδιες δημοσκοπήσεις. Η μία έχει την κυρία Καρυστιανού πολύ ψηλά, η άλλη πολύ χαμηλά. Αν δούμε, λοιπόν, με την προηγούμενη της Marc, τι βλέπουμε; Στασιμότητα, δεν αλλάζει τίποτα. Είναι περίπου ακριβώς ίδια με περίπου πριν 20 μέρες. Είχαμε πει το εξής: Ότι είναι λογικό να καταγράφεται μια προσωρινή αναδιάταξη του δημοσκοπικού σκηνικού. Είχαμε δύο νέα κόμματα. Ήδη βλέπουμε το ένα κόμμα να έχει πιάσει ταβάνι και στο άλλο να μειώνεται η απήχηση του - της κυρίας Καρυστιανού. Η εκτίμησή μας είναι επειδή εδώ συγκρούονται προγράμματα και σχέδια και συγκρούεται το ποιος μπορεί να δώσει απαντήσεις στον αγρότη, στον εργαζόμενο, στον συνταξιούχο, το ΠΑΣΟΚ θα είναι η φυσική επιλογή της πλειοψηφίας», ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς.

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Για τη δήλωση Μπίστη

Με αφορμή τη χθεσινή δήλωση του Νίκου Μπίστη για την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναρωτήθηκε: «Ποιος μπορεί να υπερασπιστεί τα εθνικά θέματα. Εμείς γι’αυτό χθες, δεν είχαμε καμία πρόθεση, έχετε διαπιστώσει ότι με το κόμμα ΕΛΑΣ δεν επιλέγουμε τη σύγκρουση γιατί δεν είναι αυτό το κόμμα ο αντίπαλος μας, εμείς κάνουμε μονομέτωπο με τη Νέα Δημοκρατία. Όταν όμως βλέπουμε κεντρικά στελέχη του κόμματος ΕΛΑΣ να λένε ότι ‘’δεν πρέπει ο Ανδρουλάκης να υποστηρίζει την πόντιση του καλωδίου’’ και ότι αυτά ‘’είναι μονομερείς ενέργειες’’...», σημειώνοντας ότι αυτό εκτός τον Ν.Μπίστη, το υποστήριξε και ο Γ. Σιακαντάρης «που είναι ο συντάκτης του μανιφέστου, ο οποίος ανέφερε ότι ‘’προφανώς έχει δίκιο’’ ο κ. Μπίστης. Δεν ήξερα ότι είναι "μονομερής" ενέργεια μια απόφαση που έχει ληφθεί σε ευρωπαϊκά πλαίσια για την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας-Κύπρου και Ευρώπης. Άρα, εδώ πρέπει να υπάρχει μια απάντηση. Πρέπει να προχωρήσει το έργο; Ποια είναι η θέση αυτού του κόμματος; Εγώ δεν λέω ότι είναι η θέση αυτή που είπε ο κ. Μπίστης. Αλλά επειδή υπήρξαν τοποθετήσεις από στελέχη του κόμματος και ο ένας είναι μάλιστα ο συντάκτης του μανιφέστου του κόμματος , θεωρώ εύλογο να έχουμε απαντήσεις».

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