Ο κ. Αντώνης Ψαρόπουλος, δικηγόρος και πατέρας της Μάρθης έθεσε τριπλό αίτημα, που αφορούσε στην αλλαγή της σειράς των μαρτύρων, στην κλήση νέων μαρτύρων και στην άντληση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ανάμεσα στο υπουργείο Μεταφορών και στους εμπλεκόμενους οργανισμούς.

Η πρόθεση της έδρας του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας να «τρέξει» η δίκη των Τεμπών φανερώθηκε πέραν πάσης αμφιβολίας στο πλαίσιο της χθεσινής συνεδρίασης. Η πρόεδρος του Δικαστηρίου το κατέστησε σαφές σε διάφορες φάσεις της συνεδρίασης. Σαφή κατέστησε την πρόθεση και η Εισαγγελέας της έδρας, η οποία εξέφρασε την ευχή μέχρι και σήμερα, Τετάρτη να ολοκληρωθεί η υποβολή των αιτημάτων όλων των διαδίκων, ώστε στις συνεδριάσεις της προσεχούς εβδομάδας να μπορέσει να αναπτύξει την κατηγορία.

Είναι αυτό εφικτό; Θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ίδια την έδρα, όπως σε όλα τα δικαστήρια.

Μετά την απόρριψη των αιτημάτων που αφορούσαν στην οπτικοακουστική κάλυψη και μετάδοση της δίκης και στην υποχρεωτική αυτοπρόσωπη παρουσία όλων των κατηγορουμένων, ξεκίνησε η κατάθεση νέων αιτημάτων από την πλευρά των δικηγόρων, που υποστηρίζουν την κατηγορία. Ο κ. Αντώνης Ψαρόπουλος, δικηγόρος και πατέρας της Μάρθης έθεσε τριπλό αίτημα, που αφορούσε στην αλλαγή της σειράς των μαρτύρων, στην κλήση νέων μαρτύρων και στην άντληση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ανάμεσα στο υπουργείο Μεταφορών και στους εμπλεκόμενους οργανισμούς (ΟΣΕ, ΓΑΙΟΣΕ, κ.λπ). Όσο περίεργο και αν ακούγεται η ηλεκτρονική αλληλογραφία δεν υπάρχει στην δικογραφία. Για την ακρίβεια, υπάρχει ένα μικρό τμήμα της.

Αλλαγή σειράς μαρτύρων

Αναλυτικά, το πρώτο σκέλος του αιτήματος του κ. Ψαρόπουλου αφορούσε στην αλλαγή της σειράς των μαρτύρων. Σύμφωνα με το κλητήριο θέσπισμα οι πρώτοι που θα κληθούν να καταθέσουν θα είναι εκείνοι που πρώτοι μετέβησαν στον τόπο του δυστυχήματος. Ο κ. Ψαρόπουλος πρότεινε να αλλάξει η σειρά και πάντως οι μάρτυρες να καταθέσουν με βάση έξι θεματικές ενότητες, ώστε να αναπτυχθούν τα ζητήματα που σχετίζονται με το δυστύχημα με συνοχή και λογική αλληλουχία και να αποφευχθούν οι επαναλήψεις.

Στην πρώτη ενότητα πρότεινε να καταθέσουν μάρτυρες σχετικά με τα αίτια πρόκλησης της σύγκρουσης. Η δεύτερη ενότητα να σχετιστεί με τα συστήματα ασφαλείας, η έλλειψη των οποίων προκάλεσε το δυστύχημα και να ακολουθήσουν, οι μηχανισμοί πρόκλησης της έκρηξης και της πυρόσφαιρας, οι μεταγενέστερες επεμβάσεις και η αλλοίωση του πεδίου, τα ιατροδικαστικά πορίσματα και ο μηχανισμός θανάτου των θυμάτων και, τέλος οι αυτόπτες μάρτυρες – επιβάτες για βιωματική κατάθεση. Προϋπόθεση, ωστόσο, όπως εξηγήθηκε εκ των υστέρων, να καταθέσουν πρώτοι συγγενείς και γονείς θυμάτων, ώστε να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία.

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Επίσης, πρότεινε να κληθούν επιπλέον μάρτυρες, όπως ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ κ. Π. Τερεζάκης, ο οποίος υπήρξε ένα χρόνο πριν το δυστύχημα ειδικός σύμβουλος του κατηγορούμενου πρώην προέδρου του ΟΣΕ, ο εκπρόσωπος της εταιρίας φύλαξης και βιντεοεπιτήρησης του ΟΣΕ κ. Τσαντζαράκης καθώς και υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Μάλιστα, ο κ. Ψαρόπουλος κάλεσε και το ελληνικό δημόσιο να στηρίξει το αίτημά του, επικαλούμενος φράση της Νομικής Συμβούλου βάσει της οποίας το δημόσιο ενδιαφέρεται για την αναζήτηση της αλήθειας.

Το τρίτο αίτημα σχετίζεται με την ύπαρξη πληρέστερης εικόνας σε ό,τι αφορά την κατηγορία της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών και για αυτό ο κ. Ψαρόπουλος κάλεσε την έδρα να αντλήσει την ηλεκτρονική αλληλογραφία ανάμεσα στο υπουργείο Μεταφορών και τους εμπλεκόμενους οργανισμούς.

Με τα αιτήματα συντάχθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των δικηγόρων των συγγενών των θυμάτων.

Είναι αξιοσημείωτο ότι και η πρόεδρος της έδρας εξέφρασε προβληματισμό σε ό,τι αφορά τη σειρά των μαρτύρων.

Ένσταση αντισυνταγματικότητας

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρος συγγενών θυμάτων και επιζώντα στην τοποθέτησή της επανέφερε την ένσταση αντισυνταγματικότητας σε ό,τι αφορά την απόρριψη του αιτήματος της οπτικοακουστικής κάλυψης και μετάδοσης της δίκης. Στο ίδιο πλαίσιο και ο κ. Νίκος Κωνσταντόπουλος επεσήμανε ότι «ο δικαστής είναι εγγυητής της νομιμότητας και του κράτους δικαίου».

Αμφότεροι μίλησαν στις τοποθετήσεις τους για επιχείρηση χειραγώγησης της Δικαιοσύνης, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε να επιληφθεί το δικαστήριο του θέματος των εκταφών, διότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών χρονοτριβεί. Πρότεινε δε τον έλεγχο των λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σε σχέση με την δήλωση παράστασης υποστήριξης της κατηγορίας και προανήγγειλε την κατάθεση αιτημάτων για αναβάθμιση των πλημμεληματικού χαρακτήρα ανθρωποκτονιών από αμέλεια σε ανθρωποκτονίες με ενδεχόμενο δόλο. «Παραλείφθηκε – δήλωσε χαρακτηριστικά – το αδίκημα της έκθεσης σε κίνδυνο και το αδίκημα της έκρηξης».

Η δίκη συνεχίζεται σήμερα.