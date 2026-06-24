Η εγκατάσταση και η λειτουργία των κλιματιστικών, είναι πλέον πραγματικότητα για το Εφετείο της Αθήνας.

Δίκες χωρίς «μπουφάν» το χειμώνα αλλά και χωρίς βεντάλιες το καλοκαίρι. Ανθρώπινες συνθήκες μέσα στις αίθουσες του Εφετείου της Αθήνας προκειμένου να μην οδηγούνται οι υποθέσεις σε αναβολή ή διακοπή λόγω κρύου ή ζέστης, όπως πολλές φορές έχει συμβεί στο παρελθόν στα δικαστήρια της Αθήνας.

Η εγκατάσταση και η λειτουργία των κλιματιστικών, είναι πλέον πραγματικότητα για το Εφετείο της Αθήνας και αποτελεί ένα από τα τρία έργα που ολοκληρώθηκαν με σκοπό να καλυφθούν οι ανάγκες του μεγαλύτερου δικαστηρίου ανώτερου βαθμού της χώρας.

Νέα αίθουσα για πολυπρόσωπες δίκες

Ανάμεσα σε αυτά και η νέα αίθουσα που έχει δημιουργηθεί, στην οποία θα μπορούν να «στεγαστούν» πολυπρόσωπες δίκες που συνήθως οδηγούνται σε αλλεπάλληλες διακοπές λόγω μη εύρεσης κατάλληλου χώρου διεξαγωγής τους. Η αίθουσα που έχει παραδοθεί σε χρήση εδώ και μήνες εγκαινιάστηκε σήμερα και επισήμως από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη παρουσία του υφυπουργού Ιωάννη Μπούγα, του γενικού γραμματέα του υπουργείου Δικαιοσύνης Πέλοπα Λάσκου,της προϊσταμένης του Εφετείου Αθηνών Σοφίας Λιγνού και των μελών της διοίκησης, προέδρων Εφετών Δημήτρη Κοντόπουλου και Κώστα Σαργιώτη και πολλών δικαστικών υπαλλήλων.

Δηλώσεις Υπουργού Δικαιοσύνης

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"Με ιδιαίτερη χαρά εγκαινιάζουμε αυτή την αίθουσα. Ήταν μια από τις πρώτες αποφάσεις που πήραμε όταν ήρθαμε για πρώτη φορά στο Εφετείο μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας με τον κ.Μπούγα για να διεξάγονται εδώ πολυπληθείς δίκες" ,δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδης, ενώ αναφερόμενος στο έργο του κλιματισμού είπε: "Ο κλιματισμός ήταν εφιάλτης από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε" .

Παρεμβάσεις και έργα στο κτίριο του Εφετείου

Από την πλευρά της, η προϊσταμένη του Εφετείου της Αθήνας, Σοφία Λιγνού αναφέρθηκε επίσης στην ολοκλήρωση των εργασιών που έχουν γίνει με το κλείσιμο της ράμπας που οδηγούσε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επισημαίνοντας ότι η σημαντικότητα του έργου φάνηκε πρόσφατα με την επίθεση του 89χρονου ο οποίος έφτασε στο χώρο και μπήκε στο πρώην Ειρηνοδικείο, όπου και εκεί πλέον, μετά και τις παρεμβάσεις των δικαστικών υπαλλήλων, έχουν τεθεί σε λειτουργία οι πύλες ασφαλείας. Η κ. Λιγνού μίλησε επίσης για την αλλαγή δαπέδου σε 5.500 τετραγωνικά μέτρα του Εφετείου που είναι επίσης σημαντικό για την καθαριότητα και την ασφάλεια του κτιρίου. Ο επόμενος στόχος όπως είπε , είναι η αλλαγή των ασανσέρ και της οροφής του κτιρίου.