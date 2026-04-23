Η Όλγα Γεροβασίλη παραδέχτηκε τον κατακερματισμό του προοδευτικού χώρου και τόνισε την ανάγκη συγκρότησης ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου, που θα αποτελέσει αξιόπιστη εναλλακτική διακυβέρνησης.

Έντονη κριτική στην κυβερνητική οικονομική πολιτική, άσκησε η Όλγα Γεροβασίλη σε συνέντευξή της στο Action24.

Η κα. Γεροβασίλη υποστήριξε ότι τα πρόσφατα μέτρα στήριξης είναι ανεπαρκή και δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Όπως τόνισε, παρότι κάθε οικονομική ενίσχυση είναι κατ’ αρχήν θετική, τα συγκεκριμένα μέτρα «δεν λύνουν το πρόβλημα», χαρακτηρίζοντάς τα ουσιαστικά ως ψίχουλα και δυσανάλογα μικρά σε σχέση με την πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά λόγω ακρίβειας.

Η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ έκανε ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα των πλεονασμάτων, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιλέγει να συγκεντρώνει υψηλά υπερπλεονάσματα μέσω φορολογίας, χωρίς να τα επιστρέφει στην κοινωνία. Χωρίς να υπάρχει καμία υποχρέωση για υπερπλεόνασμα, η Κυβέρνηση δεν αρκείται στο πλεόνασμα των 6 δισ. αλλά συγκεντρώνει μέσω της υπερφορολόγησης ακόμη 6 δις υπερπλεόνασμα. Έτσι φτάνει στα 12,5 δισ. υπερπλεόνασμα. Τα χρήματα αυτά λείπουν από την πραγματική οικονομία. Λείπουν από την ελληνική οικογένεια κι από τα νοικοκυριά. Τι δίνει πίσω ο κ. Μητσοτάκης; 50 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους. Ας διαιρέσουμε τα 50 ευρώ στις 365 μέρες να δούμε για τι ποσό μιλάμε] είπε χαρακτηριστικά.

Η Όλγα Γεροβασιλη θύμησε τι σήμαιναν τα ματωμένα πλεονάσματα σε μια χρεοκοπημένη χώρα, υποχρεώσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. «Από εκείνη την πραγματικότητα ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να σώσει τη χώρα και να τη βγάλει από τα μνημόνια. Είναι ανεπίτρεπτο, λοιπόν, σήμερα μετά από όλα αυτά, να υφίσταται η ελληνική κοινωνία πολιτικές συγκέντρωσης όχι απλά πλεονασμάτων αλλά υπερπλεονασμάτων. Ποιοι ωφελούνται από αυτή την πολιτική;» αναρωτήθηκε η Όλγα Γεροβασίλη.

Παράλληλα, παρουσιάσε τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας την ανάγκη αλλαγής του μείγματος οικονομικής πολιτικής και την πρόταση να δοθεί το υπερπλεόνασμα για αναστολή του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα και για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε ό,τι αφορά στα θεσμικά ζητήματα, η Όλγα Γεροβασίλη επέκρινε τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στη Δικαιοσύνη και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κάνοντας λόγο για επιλεκτική αντιμετώπιση και απόπειρα υπονόμευσης των θεσμών. «Καυτηρίασε» μάλιστα την απόπειρα των 13 βουλευτών της ΝΔ, οι οποίοι παραπέμπονται για τις δικογραφίες ΟΠΕΚΕΠΕ να «κανονικοποιήσουν» και να νομιμοποιήσουν το ρουσφέτι κατά τις ομιλίες τους στην Βουλή στη συνεδρίαση για την άρση της ασυλίας τους. Πάνω σ’ αυτό το ρουσφέτι και την πελατειακή λογική, έχει χτιστεί το κράτος αναξιοκρατίας και διορισμών άνευ προσόντων - όπως είδαμε στην υπόθεση Λαζαρίδη, φαινόμενα που πλήττουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων, τόνισε.

Παράλληλα, η Όλγα Γεροβασίλη, αναφερόμενη στις πολιτικές εξελίξεις, παραδέχτηκε τον κατακερματισμό του προοδευτικού χώρου και τόνισε την ανάγκη συγκρότησης ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου, που θα αποτελέσει αξιόπιστη εναλλακτική διακυβέρνησης. Δήλωσε ότι παραμένει προσηλωμένη στην προσπάθεια ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου, επισημαίνοντας ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν με βάση τις πολιτικές εξελίξεις και τις ανάγκες της κοινωνίας.

{https://www.youtube.com/watch?v=eWC4X5ewcVk}