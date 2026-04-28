Αντιδράσεις δικαστικών υπαλλήλων, δικαστών και εισαγγελέων με αφορμή την πρωτοφανή επίθεση ενόπλου στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Σε ολοήμερη διακοπή εργασιών προχωρούν αύριο οι δικαστικοί υπάλληλοι σε όλα τα δικαστήρια της Αθήνας, την ώρα που η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καταγγέλλει την απουσία κατάλληλων μέτρων ασφαλείας.

«Η σημερινή πρωτοφανής επίθεση ένοπλου εντός του δικαστικού μεγάρου του Πρωτοδικείου Αθηνών στην οδό Λουκάρεως (πρώην Ειρηνοδικείο) με θύματα 4 τραυματίες δικαστικούς υπαλλήλους, κατέδειξε με το χειρότερο δυνατό τρόπο την απουσία κατάλληλων μέτρων ασφαλείας για την προστασία των δικαστικών υπαλλήλων, των δικαστικών λειτουργών, των δικηγόρων καθώς και του κοινού που βρίσκεται καθημερινά στο χώρο των Δικαστηρίων», σημειώνει.

«Μετά την προηγούμενη ανακοίνωσή μας για την εισαγωγή όπλου στα δικαστήρια της Ευελπίδων λίγους μήνες πριν, διαπιστώνουμε με πικρό τρόπο, που κόστισε ήδη τη σωματική ακεραιότητα και διακινδύνευσε τη ζωή δικαστικών υπαλλήλων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ότι οι χώροι των Δικαστηρίων παραμένουν ουσιαστικά αφύλακτοι, εκθέτοντας σε κίνδυνο όλους τους παράγοντες της Δικαιοσύνης».

Τονίζοντας πως «δεν είναι αναλώσιμοι», οι δικαστικοί υπάλληλοι μέσω του ΣΔΥΑ απαιτούν την πλήρη διερεύνηση του συμβάντος, ενώ ως ένδειξη συμπαράστασης στις συναδέλφισσες και ως πρώτη δράση διεκδίκησης προχωρούν αύριο σε ολοήμερη διακοπή εργασιών σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας, καθώς και σε συγκέντρωση στις 09.30 στον αίθριο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου.

«Πραγματικά δεν ξέρουμε τι άλλο περιμένει η Πολιτεία να συμβεί για να αναλάβει τις ευθύνες της!», προσθέτει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, κρούοντας για πολλοστή φορά τον κώδωνα του κινδύνου. «Απαιτούμε να ληφθούν άμεσα επαρκή μέτρα που να διαφυλάσσουν την απρόσκοπτη λειτουργία των Δικαστηρίων και την ασφάλεια του προσωπικού της Δικαιοσύνης και όλων των πολιτών, πριν να είναι πολύ αργά».