Οι αρχές έχουν συλλάβει έναν ύποπτο για τις φωτιές στην Ουάσινγκτον.

Οι φωτιές που κατακαίνε την περιοχή κοντά στο Spokane, στην Ουάσινγκτον παραμένουν ανεξέλεγκτες αφού έχουν ήδη αφήσει αποκαΐδια και στάχτες στο πέρασμά τους. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ίσως το χειρότερο δεν έχει έρθει ακόμα, οι καιρικές συνθήκες μπορεί να χειροτερέψουν.

Για τις πυρκαγιές συνελήφθη ως ύποπτος για εμπρησμό ένας 37χρονος. Σύμφωνα με τα Αμερικανικά Μέσα, πρόκειται για τον Aaron Farinacci, κάτοικο του Spokane, που είχε προηγούμενη καταδίκη για ανθρωποκτονία , ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό σε πρώτο βαθμό και κρατείται από τις αρχές με την εγγύηση να έχει οριστεί στο 1 εκατ. δολάρια.

{https://x.com/i/broadcasts/1aJbddWOZYXKX}

Οι αρχές ξεκίνησαν να ερευνούν τον Farinacci μετά από μαρτυρία αυτόπτη που κατέθεσε πως τον είδε να σκύβει στο χορτάρι κοντά στο σημείο όπου ξεκίνησε η φωτιά. «Πιστεύουμε πως είχε σπίρτα ή αναπτήρα. Όταν τέθηκε υπό κράτησης, πάνω του βρέθηκαν κάποιου είδους αδιάβροχα σπίρτα και ένας αναπτήρας» δήλωσε ο σερίφης της περιοχής και πρόσθεσε πως ο ύποπτος συνελήφθη μόνο για τις πυρκαγιές στην περιοχή του Old Trails.

Χιλιάδες πολίτες εκκένωσαν τα σπίτια τους

Από τις δασικές πυρκαγιές ήδη 67.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εκκενώσουν τα σπίτια τους ενώ εκατοντάδες από αυτούς αναμένεται να επιστρέψουν σε μία απόλυτη καταστροφή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/Complex/status/2084665151844712604}

«Χάθηκαν όλες οι αναμνήσεις μας» είπε η Anna Andreachi, κάτοικος της περιοχής που έχασε το σπίτι της από την πυρκαγιά.

Πάνω από 700 κτίρια στην περιοχή του Spokane έχουν καταστραφεί και ακόμα 400 αναμένεται να ελεγχθούν, είπαν οι αρχές την Δευτέρα. Πρόκειται για έναν εφιάλτη, δήλωσε ο κυβερνήτης της Ουάσινγκτον Bob Ferguson. «Είναι πολύ πιθανό να είναι η χειρότερη φυσική καταστροφή στην ιστορία του Spokane». Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί νεκροί από τις πυρκαγιές και έχουν εντοπιστεί όλοι όσοι είχαν αναφερθεί ως αγνοούμενοι.

{https://x.com/Qihang2013/status/2085012799160451130}

Οι φωτιές ξεκίνησαν το Σάββατο αλλά η ακραία ξηρασία, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι σε συνδυαστικά δημιούργησαν ένα επικίνδυνο περιβάλλον για την ραγδαία εξάπλωσή τους.

Κρίσιμες οι επόμενες μέρες

Ο Daniel Ramey, εκπρόσωπος της υπηρεσίας διαχείρισης έκτακτων αναγκών μοιάζει απαισιόδοξος ωστόσο. Μιλώντας στο CBS News δήλωσε πως οι επόμενες μέρες θα μπορούσαν να είναι κρίσιμες. «Φαίνεται πως από την Τετάρτη ως την Παρασκευή θα δούμε αύξηση της θερμοκρασίας άρα πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα. και να συνεχίσουμε τις προσπάθειες ώστε να επιστρέψουν οι κάτοικοι στα σπίτια τους όσο το δυνατόν πιο σύντομα» είπε.

{https://x.com/TheInsiderPaper/status/2084362919140368796}

Αυτή είναι η χειρότερη περίοδος σε ό,τι αφορά στις πυρκαγιές τις τελευταίες 3 δεκαετίες. Τουλάχιστον 16 μεγάλες φωτιές καίνε στην πολιτεία της Ουάσινγκτον. Στη Γιούτα, μία φωτιά έκαψε πάνω από 70.000 εκτάρια ενώ στο Αϊντάχο περίπου 2.5000 εκτάρια γης έχουν καεί και οι κάτοικοι έχουν αναγκαστεί να εκκενώσουν τα σπίτια τους. Ο Ramey προειδοποιεί ότι τα πράγματα μπορεί να χειροτερέψουν καθώς η πολιτεία της Καλιφόρνια, η πιο επίφοβη περιοχή των ΗΠΑ, είναι σχετικά ήσυχη μέχρι στιγμής.

Με πληροφορίες του CBS/Washington Post