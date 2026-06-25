Το FSRU αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού της εταιρείας για την ενίσχυση της παρουσίας της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ανοικτό άφησε το ενδεχόμενο επένδυσης σε πλωτό τερματικό σταθμό αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG (FSRU) η Atlantic SEE, η κοινή εταιρεία των AKTOR (60%) και ΔΕΠΑ (40%), με τον διευθύνοντα σύμβουλο Αλέξανδρο Εξάρχου να δηλώνει χθες ότι το έργο εξετάζεται «πολύ σοβαρά» και ότι σύντομα αναμένονται αποφάσεις. Όπως ανέφερε, το FSRU αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού της εταιρείας για την ενίσχυση της παρουσίας της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις στο παρόν στάδιο.

Παράλληλα, η Atlantic SEE προχωρά στον σχεδιασμό της επόμενης φάσης ανάπτυξής της, με βασικούς άξονες την επέκταση σε νέες αγορές της περιοχής, τη σύναψη βραχυχρόνιων συμφωνιών εμπορίας αμερικανικού LNG εντός του 2026 και τη μετατροπή των υφιστάμενων μνημονίων συνεργασίας σε δεσμευτικά πολυετή συμβόλαια προμήθειας φυσικού αερίου. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία εξετάζει την είσοδό της στην Ουγγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία, ενώ δεν αποκλείει μελλοντικά την ανάπτυξη δραστηριοτήτων και στην ελληνική αγορά.

Καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση του σχεδίου αποτελεί η ενεργοποίηση της 20ετούς συμφωνίας προμήθειας LNG με τη Venture Global, μετά την έκδοση εγγυητικών επιστολών ύψους 131 εκατ. ευρώ. Η συμφωνία προβλέπει τον διπλασιασμό των ποσοτήτων LNG που θα προμηθεύεται η Atlantic SEE την περίοδο 2030-2050, από 500.000 σε 1 εκατ. τόνους ετησίως, ενώ, σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου, διατηρήθηκαν οι ίδιοι εμπορικοί όροι που είχαν συμφωνηθεί κατά την αρχική υπογραφή της.

Η εταιρεία προετοιμάζεται επίσης για τη σύναψη βραχυπρόθεσμων συμβολαίων προμήθειας φυσικού αερίου κατά μήκος του Κάθετου Διαδρόμου, αξιοποιώντας το νέο πλαίσιο μειωμένων χρεώσεων μεταφοράς και προϊόντων μεγαλύτερης διάρκειας. Παράλληλα, η ΔΕΠΑ θα συμμετάσχει στη δημοπρασία δυναμικότητας της 6ης Ιουλίου, με την αγορά να εκτιμά ότι θα δεσμευθεί το 30%-50% της διαθέσιμης δυναμικότητας μέσω Σιδηροκάστρου, με βασικούς προορισμούς τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ουκρανία.

Στους στόχους της Atlantic SEE περιλαμβάνεται ακόμη η μετατροπή μέσα στο 2026 των μνημονίων συνεργασίας που έχει υπογράψει με εταιρείες και φορείς από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ουκρανία σε δεσμευτικές μακροχρόνιες συμφωνίες προμήθειας φυσικού αερίου.

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Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι συμφωνίες συνολικής εκτιμώμενης αξίας 9 δισ. δολαρίων για την προμήθεια 1,5 δισ. κυβικών μέτρων αμερικανικού φυσικού αερίου ετησίως προς την Αλβανία και τη Βοσνία από το 2030. Από τις ποσότητες αυτές, το 1 δισ. κυβικά μέτρα προορίζεται για την αλβανική αγορά μέσω του αγωγού TAP, ενώ τα υπόλοιπα 500 εκατ. κυβικά μέτρα θα διοχετεύονται στη Βοσνία μέσω του τερματικού σταθμού LNG της νήσου Krk στην Κροατία.

Αναφερόμενος στη χρηματοδότηση των μελλοντικών σχεδίων, ο κ. Εξάρχου διευκρίνισε ότι η Atlantic SEE δεν έχει ανάγκη κεφαλαιακής ενίσχυσης, σημειώνοντας ωστόσο ότι η αμερικανική αναπτυξιακή τράπεζα DFC θα μπορούσε να συμβάλει στη χρηματοδότηση έργων υποδομής, εφόσον απαιτηθούν στο πλαίσιο μακροχρόνιων συμφωνιών προμήθειας φυσικού αερίου, ιδίως προς την Ουκρανία.