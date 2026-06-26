Η εταιρεία, που αποτελεί κοινοπραξία της Εθνικής Τράπεζας με ποσοστό 49% και της Qualco με 51%, διαχειρίστηκε συνολικά 4.679 αγγελίες, εκ των οποίων σχεδόν μία στις πέντε κατέληξε σε υπογραφή συμβολαίου.

Η ψηφιακή πλατφόρμα αγοραπωλησίας ακινήτων Uniko κατέγραψε περίπου 822 ολοκληρωμένες συναλλαγές στη βάση της μέσα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της στην ελληνική αγορά, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως ψηφιακού μεσίτη που συμμετέχει ενεργά σε όλα τα στάδια της συναλλαγής. Η εταιρεία, που αποτελεί κοινοπραξία της Εθνικής Τράπεζας με ποσοστό 49% και της Qualco με 51%, διαχειρίστηκε συνολικά 4.679 αγγελίες, εκ των οποίων σχεδόν μία στις πέντε κατέληξε σε υπογραφή συμβολαίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος της Uniko, Χρήστος Φουσκούδης, η πλατφόρμα προσέλκυσε περισσότερους από ένα εκατομμύριο χρήστες, εξυπηρέτησε πάνω από 10.000 πελάτες και συνεργάστηκε με περισσότερους από 1.000 μοναδικούς πωλητές, κυρίως στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Η λειτουργία της καλύπτει το σύνολο της διαδικασίας αγοραπωλησίας, από την αναζήτηση ακινήτου έως τον τεχνικό και νομικό έλεγχο και τη χρηματοδότηση.

Η σημασία της σωστής τιμολόγησης

Η ανάλυση των δεδομένων της πλατφόρμας αναδεικνύει ότι η σωστή αρχική τιμολόγηση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχή ολοκλήρωση μιας πώλησης. Τα ακίνητα που διατίθενται στην αγορά με ρεαλιστική τιμή εμφανίζουν έως και 55% μεγαλύτερη πιθανότητα να πωληθούν σε σύγκριση με τα υπερτιμημένα, ενώ απαιτούν κατά μέσο όρο 176 ημέρες για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή, έναντι περίπου 230 ημερών για τα ακίνητα με υψηλότερη από την αγορά τιμολόγηση.

Πού συγκεντρώνεται η μεγαλύτερη ζήτηση

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Τα στοιχεία καταγράφουν επίσης σημαντικές διαφοροποιήσεις στη ζήτηση ανά κατηγορία τιμών. Η ισχυρότερη αγοραστική δραστηριότητα εντοπίζεται στα ακίνητα αξίας έως 100.000 ευρώ, όπου οι συναλλαγές ολοκληρώνονται ταχύτερα, ενώ στην περιοχή των 200.000 ευρώ παρατηρείται σχετική ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Αντίθετα, στην κατηγορία των 300.000 έως 400.000 ευρώ συγκεντρώνεται μόλις το 6% της συνολικής ζήτησης, γεγονός που οδηγεί σε μεγαλύτερους χρόνους παραμονής των ακινήτων στην αγορά, ενώ συνολικά για τα ακίνητα άνω των 300.000 ευρώ η ζήτηση διαμορφώνεται περίπου στο 16%.

Οι προτιμήσεις των αγοραστών

Ως προς τα χαρακτηριστικά των κατοικιών, οι αγοραστές εμφανίζουν σαφή προτίμηση σε διαμερίσματα από τον πρώτο έως τον τρίτο όροφο, επιλογή που συγκεντρώνει το 84% του ενδιαφέροντος. Παράλληλα, περισσότεροι από τους μισούς υποψήφιους αγοραστές αναζητούν κατοικίες άνω των 80 τετραγωνικών μέτρων, ενώ τα μικρά ακίνητα κάτω των 50 τ.μ. προσελκύουν μόλις το 3% της συνολικής ζήτησης.