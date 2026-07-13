Στις οικονομικότερες περιοχές Φλώρινα – Κοζάνη – Γρεβενά.

Παρά τη συνεχιζόμενη άνοδο των ζητούμενων τιμών στην ελληνική αγορά ακινήτων, η Δυτική Μακεδονία εξακολουθεί να αποτελεί τη φθηνότερη «γειτονιά» της χώρας για όσους αναζητούν κατοικία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δείκτη SPI του Spitogatos για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, η Καστοριά διατηρεί την πρώτη θέση πανελλαδικά ως η οικονομικότερη περιοχή για αγορά κατοικίας, ενώ στις πρώτες θέσεις της ίδιας λίστας βρίσκονται και η Φλώρινα με την Κοζάνη. Παράλληλα, τα Γρεβενά συγκαταλέγονται στις περιοχές με τα χαμηλότερα ενοίκια στην Ελλάδα.

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς καταγράφει μέση ζητούμενη τιμή πώλησης 585 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, αποτελώντας την οικονομικότερη αγορά κατοικίας στη χώρα. Ακολουθεί η Φλώρινα με 673 ευρώ/τ.μ. και η Κοζάνη με 682 ευρώ/τ.μ., ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν το Κιλκίς (707 ευρώ/τ.μ.) και η Καρδίτσα (741 ευρώ/τ.μ.).

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Αντίστοιχα, στις κατοικίες για ενοικίαση, τα Γρεβενά κατατάσσονται στην τέταρτη θέση μεταξύ των οικονομικότερων περιοχών της Ελλάδας, με μέση ζητούμενη τιμή 5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Χαμηλότερες τιμές καταγράφονται μόνο στην Πέλλα (4,6 ευρώ/τ.μ.), στο Κιλκίς (4,7 ευρώ/τ.μ.) και στο υπόλοιπο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (4,7 ευρώ/τ.μ.), ενώ ακολουθεί η Ημαθία με 5,3 ευρώ/τ.μ.

Η Δυτική Μακεδονία διαθέτει τις πιο προσιτές τιμές για αγορά κατοικίας

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι, παρά τις αυξήσεις που καταγράφονται στην εγχώρια κτηματαγορά, η Δυτική Μακεδονία εξακολουθεί να διαθέτει από τις πιο προσιτές τιμές κατοικίας στην Ελλάδα. Σε πανελλαδικό επίπεδο, οι μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης αυξήθηκαν κατά 6,1% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025, ενώ οι ζητούμενες τιμές ενοικίασης ενισχύθηκαν κατά 1,3%, με σαφώς ηπιότερο ρυθμό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Οι ακριβότερες περιοχές στην Αθήνα

Στον αντίποδα, οι ακριβότερες περιοχές της χώρας για αγορά κατοικίας παραμένουν τα Νότια Προάστια της Αθήνας με μέση ζητούμενη τιμή 4.231 ευρώ/τ.μ. και οι Κυκλάδες με 4.063 ευρώ/τ.μ., ενώ στις ενοικιάσεις την πρώτη θέση διατηρούν οι Κυκλάδες με 14,4 ευρώ/τ.μ. και ακολουθούν τα Νότια Προάστια με 13,3 ευρώ/τ.μ.

Η εικόνα αυτή αναδεικνύει ότι η Δυτική Μακεδονία εξακολουθεί να προσφέρει τις χαμηλότερες τιμές κατοικίας στη χώρα. Ωστόσο, η διατήρηση των χαμηλών αξιών συνδέεται και με τις οικονομικές και δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή, σε αντίθεση με τα μεγάλα αστικά και τουριστικά κέντρα όπου η ζήτηση εξακολουθεί να ωθεί τις τιμές προς τα πάνω.

Πηγή: xronos-kozanis.gr