«Ο γιατρός μου μού έλεγε ότι όταν έρθει αυτό, θα σωθώ» τόνισε η ηθοποιός.

Για τη μεγάλη απώλεια κιλών που έχει πετύχει αλλά και τον τρόπο που το κατάφερε αυτό μίλησε η Ελένη Καστάνη.

Η ηθοποιός βρέθηκε το πρωί της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου καλεσμένη στην εκπομπή της Ελένης Τσολάκη και μέσα σε όλα εξήγησε πώς κατάφερε να χάσει τα περιττά κιλά, αλλά και πόσο έχει αλλάξει η ψυχολογία της.

«Έχω χάσει πολλά κιλά και λέω πώς τα έχασα. Ήταν για λόγους υγείας. Εγώ έχω έναν καταπληκτικό γιατρό που πάω χρόνια, αλλά δεν έκανα ποτέ αυτά που μου έλεγε. Μου έλεγε για χρόνια ότι υπάρχει ένα φάρμακο στην Αμερική, που όταν έρθει θα σωθείς. Πραγματικά με βοήθησε πάρα πολύ. Έχω αλλάξει πάρα πολλά. Βεβαίως, έχω αλλάξει και τη διατροφή μου, την ακολουθώ, περπατώ και κολυμπώ», δήλωσε η Ελένη Καστάνη.

«Όταν έχεις κιλά, δεν ψήνεσαι ότι είσαι οκ. Δεν είσαι καλά. Ασχέτως του τι λες. Έχει ψυχολογικό υπόβαθρο αυτό με κατάθλιψη. Όταν παίρνεις κιλά, κάτι συμβαίνει μέσα σου και το κάνεις. Νιώθω τον εαυτό μου άλλο άνθρωπο», τόνισε η Ελένη Καστάνη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df9rp6c3itld?integrationId=40599y14juihe6ly}