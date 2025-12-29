Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στους κωδικούς 811-816.

Αύριο αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους που υπέβαλαν τροποποιητικές δηλώσεις έως και τις 12 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΑΑΔΕ. Για όσους προχωρήσουν σε διορθώσεις των δηλώσεών τους μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου, η εξόφληση της ενίσχυσης θα πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Όπως διευκρινίζεται, οι δικαιούχοι επιστροφής ενοικίου για το έτος 2024 που έχουν δηλώσει εσφαλμένα τη δαπάνη ενοικίου μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε1 χωρίς την επιβολή προστίμου ή επιπλέον φόρου, υπό την προϋπόθεση ότι οι αλλαγές αφορούν αποκλειστικά τα στοιχεία της συγκεκριμένης δαπάνης. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στους κωδικούς 811-816, όπου πρέπει να αναγράφεται η συνολική ετήσια και όχι η μηνιαία δαπάνη ενοικίου που καταβλήθηκε το 2024 για την κύρια κατοικία.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο ενοικιαστής οφείλει να δηλώνει μόνο τα ποσά ενοικίου που κατέβαλε πράγματι εντός του έτους και όχι τυχόν οφειλές. Σε περιπτώσεις όπου ο μισθωτής διέμεινε μέσα στο 2024 σε περισσότερες από μία κύριες κατοικίες, τα ενοίκια για κάθε ακίνητο πρέπει να δηλώνονται ξεχωριστά. Αντίστοιχοι κανόνες ισχύουν και για τους κωδικούς 817-822 που αφορούν τη φοιτητική κατοικία, όπου επίσης δηλώνεται η ετήσια δαπάνη ενοικίου.

Επιπλέον, εκτός από το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους, είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ΑΦΜ του ή των ιδιοκτητών, του αριθμού του μισθωτηρίου συμβολαίου, καθώς και του αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη συμπλήρωση του IBAN, με τη φορολογική διοίκηση να καλεί όσους δικαιούχους δεν το έχουν δηλώσει να το πράξουν άμεσα, ώστε να καταστεί δυνατή η πίστωση της ενίσχυσης.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της φορολογικής διοίκησης, το ποσοστό των δικαιούχων που εκ παραδρομής δήλωσαν τη μηνιαία αντί της ετήσιας δαπάνης ενοικίου δεν υπερβαίνει το 1% του συνόλου.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο 1521 ή να υποβάλουν γραπτό ερώτημα μέσω της πλατφόρμας 1521.aade.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή Κοινωνική πολιτική, Επιδόματα, Στεγαστικά προγράμματα, Επιστροφή ενοικίου.