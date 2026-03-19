Σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η ένταση στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να προχωρήσει σε νέες επιθέσεις εναντίον της κύριας εγκατάστασης φυσικού αερίου του Ιράν, λίγες μόλις ώρες μετά το χτύπημα που σηματοδότησε σημαντική κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Η ισραηλινή αεροπορία έπληξε εγκατάσταση επεξεργασίας φυσικού αερίου στο νοτιοδυτικό Ιράν, στο κοίτασμα South Pars, σε μια πρωτοφανή επίθεση κατά ενεργειακών υποδομών ζωτικής σημασίας για την ιρανική οικονομία.

Σύμφωνα με αμερικανικές και ισραηλινές πηγές, η επιχείρηση είχε συντονιστεί και εγκριθεί από τον Λευκό Οίκο.

Η απάντηση της Τεχεράνης ήταν άμεση. Ο ιρανικός στρατός εξαπέλυσε δύο πυραυλικές επιθέσεις κατά της βιομηχανικής πόλης Ras Laffan Industrial City στο Κατάρ, πλήττοντας εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Η κρατική εταιρεία ενέργειας του Κατάρ έκανε λόγο για εκτεταμένες ζημιές, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν άμεσες αναφορές για θύματα.

Στο παρασκήνιο, αξιωματούχοι του Κατάρ επικοινώνησαν εσπευσμένα με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ανώτατους στρατιωτικούς των ΗΠΑ, ζητώντας διευκρινίσεις για το κατά πόσο η Ουάσιγκτον είχε γνώση της ισραηλινής επιχείρησης. Ακολούθησαν διαδοχικές επαφές για τη διοργάνωση άμεσης επικοινωνίας μεταξύ του Τραμπ και του εμίρη του Κατάρ

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε αρχικά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν γνώση της επίθεσης, κάτι που διαψεύδεται από Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους, οι οποίοι επιβεβαιώνουν ότι υπήρξε συντονισμός με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στόχος της επιχείρησης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ήταν η αποτροπή περαιτέρω διαταραχών στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν επιτέθηκε «αδικαιολόγητα» σε εγκαταστάσεις LNG του Κατάρ, θεωρώντας εσφαλμένα ότι η Ντόχα είχε εμπλοκή στην ισραηλινή επιχείρηση. Τόνισε ότι δεν θα υπάρξουν νέες επιθέσεις από το Ισραήλ στο South Pars, εκτός εάν το Ιράν προχωρήσει ξανά σε πλήγματα κατά του Κατάρ.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας επίθεσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες —με ή χωρίς τη στήριξη του Ισραήλ— θα καταστρέψουν ολοκληρωτικά τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του Ιράν, «με ισχύ που δεν έχει ξαναδεί». Ωστόσο, υπογράμμισε ότι δεν επιθυμεί ενέργειες με μακροπρόθεσμες συνέπειες για το μέλλον της χώρας.