Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων των αιτήσεων συμμετοχής στα «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού για εργαζόμενους» - Δράση 16913, MIS 5227573.

Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της ΔΥΠΑ για το Voucher 750 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τον πίνακα στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, μέσω της διαδρομής: Αρχική - Κατάρτιση - Προγράμματα Κατάρτισης για το Ταμείο Ανάκαμψης - Προγράμματα κατάρτισης σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού για εργαζόμενους MIS 5227573 - Ωφελούμενοι.

Οι αιτούντες μπορούν να αναζητήσουν την κατάσταση της αίτησής τους στις αναρτημένες λίστες. Όσοι έχουν απορριφθεί, μπορούν να υποβάλουν ένσταση από τις 18 έως και τις 20 Μαρτίου. Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν λίγες μέρες μετά.

Μετά την εξέταση των ενστάσεων θα ανακοινωθούν οι οριστικοί πίνακες των εγκεκριμένων και των απορριπτέων και ο σύνδεσμος για την επιλογή του προγράμματος κατάρτισης

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης διατίθενται 114.384 θέσεις. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές σε σύγχρονους και δυναμικούς τομείς της οικονομίας.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητους φορείς. Όσοι επιτύχουν θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους έως 750 ευρώ (μικτά).