Το εμβόλιο της γρίπης φαίνεται πως μειώνει τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης από το στέλεχος A(H3N2), αν και ενδέχεται να μην αποτρέπει τη μόλυνση.

Έκρηξη κρουσμάτων γρίπης, που οφείλεται σε ένα νέο κυρίαρχο στέλεχος του ιού, καταγράφει σε όλη την Ευρώπη ο ΠΟΥ, προειδοποιώντας για σοβαρή πίεση που ασκείται στα συστήματα υγείας σε αρκετές χώρες.

Ο ΠΟΥ δήλωσε την Τετάρτη ότι τουλάχιστον 27 από τις 38 χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας ανέφεραν «υψηλή ή πολύ υψηλή δραστηριότητα γρίπης», με περισσότερους από τους μισούς ασθενείς με συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη να βγαίνουν θετικοί σε έξι χώρες, μεταξύ των οποίων η Ιρλανδία, η Σερβία, η Σλοβενία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Οργανισμός τόνισε πως η περίοδος της γρίπης ξεκίνησε φέτος περίπου τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα σε σχέση με προηγούμενα έτη και κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν τη μετάδοση με εμβολιασμό, παραμονή στο σπίτι σε περίπτωση ασθένειας και χρήση μάσκας σε δημόσιους χώρους εάν έχουν αναπνευστικά συμπτώματα.

Ο ΠΟΥ δήλωσε ότι η νέα εποχική παραλλαγή της γρίπης – A(H3N2) υπο-κλάδος K – κυριαρχεί στις μολύνσεις, αντιπροσωπεύοντας έως και το 90% όλων των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων γρίπης στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, αλλά πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως προκαλεί πιο σοβαρή νόσο.

Ο Χανς Χένρι Κλούγκε, περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη, δήλωσε: «Η γρίπη εμφανίζεται κάθε χειμώνα, αλλά φέτος είναι λίγο διαφορετικά. Δείχνει πώς ακόμη και μια μικρή γενετική παραλλαγή στον ιό της γρίπης μπορεί να ασκήσει τεράστια πίεση στα συστήματα υγείας μας».

Ο Κλούγκε τόνισε επίσης τον κίνδυνο της παραπληροφόρησης: «Είναι ζωτικής σημασίας σήμερα να αναζητούμε αξιόπιστες πληροφορίες από έγκυρες πηγές, όπως οι εθνικές υγειονομικές αρχές και ο ΠΟΥ», είπε. «Σε μια απαιτητική περίοδο γρίπης, οι αξιόπιστες, τεκμηριωμένες πληροφορίες μπορούν να σώσουν ζωές».

Ο ΠΟΥ ανέφερε ότι πρώιμα δεδομένα από το Ηνωμένο Βασίλειο επιβεβαίωσαν ότι το εμβόλιο της γρίπης μείωσε τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης από το στέλεχος A(H3N2), αν και ενδέχεται να μην αποτρέπει τη μόλυνση, και δήλωσε ότι ο εμβολιασμός παραμένει το μοναδικό προληπτικό μέτρο.

«Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όσους διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων, όσων έχουν υποκείμενα νοσήματα, των εγκύων και των παιδιών», ανέφερε. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας αποτελούν επίσης ομάδα προτεραιότητας, ώστε να προστατεύσουν τη δική τους υγεία και εκείνη των ασθενών τους.

«Όπως και σε άλλες περιόδους, τα παιδιά σχολικής ηλικίας είναι οι βασικοί φορείς της διασποράς στην κοινότητα», πρόσθεσε. «Ωστόσο, οι ενήλικες ηλικίας 65 ετών και άνω αποτελούν την πλειονότητα των σοβαρών περιστατικών που απαιτούν νοσηλεία».

Ο Κλούγκε δήλωσε ότι η περίοδος της γρίπης αναμένεται να κορυφωθεί στα τέλη Δεκεμβρίου ή στις αρχές Ιανουαρίου. «Η τρέχουσα περίοδος γρίπης, αν και σοβαρή, δεν αντιπροσωπεύει το επίπεδο της παγκόσμιας έκτακτης ανάγκης που αντιμετωπίσαμε κατά την πανδημία της Covid-19», είπε, προσθέτοντας: «Τα συστήματα υγείας μας έχουν δεκαετίες εμπειρίας στη διαχείριση της γρίπης, διαθέτουμε ασφαλή εμβόλια που επικαιροποιούνται ετησίως και έχουμε ένα σαφές εγχειρίδιο προστατευτικών μέτρων που λειτουργούν».

Το NHS της Βρετανίας δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι προετοιμαζόταν για έναν από τους χειρότερους χειμώνες που έχουν καταγραφεί, εν μέσω αυξανόμενης πίεσης στα ιατρεία γενικής ιατρικής, τα νοσοκομεία και τις υπηρεσίες ασθενοφόρων. Το Ινστιτούτο Robert Koch στη Γερμανία δήλωσε ότι η περίοδος της γρίπης στη χώρα είχε ξεκινήσει δύο έως τρεις εβδομάδες νωρίτερα.

Η εθνική υπηρεσία δημόσιας υγείας της Γαλλίας, Santé publique, δήλωσε ότι η δραστηριότητα της γρίπης «αυξάνεται έντονα» στη μητροπολιτική Γαλλία, με τα κρούσματα να αυξάνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και τον αριθμό των ανθρώπων που αναζητούν περίθαλψη στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων να αυξάνεται.

Στην Ισπανία, τα ποσοστά μόλυνσης ήταν ήδη υψηλότερα από την περσινή χειμερινή κορύφωση και οι νοσηλείες είχαν διπλασιαστεί μέσα σε μία εβδομάδα, ενώ η Ρουμανία και η Ουγγαρία βίωναν επίσης έντονες αυξήσεις κρουσμάτων.

Πηγή: Guardian