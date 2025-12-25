Ακόμη και μικρή απώλεια βάρους μπορεί να μειώσει σημαντικά το λίπος στο συκώτι. Ο συνδυασμός ισορροπημένης διατροφής και τακτικής άσκησης είναι ιδανικός.

Η μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος είναι μια συχνή πάθηση, κατά την οποία συσσωρεύεται λίπος στο συκώτι. Συνδέεται κυρίως με το αυξημένο σωματικό βάρος και, στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορεί να αντιμετωπιστεί με αλλαγές στον τρόπο ζωής και πιο υγιεινές καθημερινές συνήθειες σύμφωνα με το healthstat.gr.

Η πάθηση είναι γνωστή και με τον όρο μεταβολική στεατωτική νόσος του ήπατος, που σχετίζεται με μεταβολική δυσλειτουργία.

Συμπτώματα της μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος δεν προκαλεί εμφανή συμπτώματα. Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι την έχουν, καθώς συχνά διαγιγνώσκεται τυχαία, κατά τη διάρκεια εξετάσεων που γίνονται για κάποιον άλλο λόγο. Ωστόσο, σε ορισμένους μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα, όπως:

έντονη κόπωση

γενική αίσθηση κακουχίας

πόνος ή δυσφορία στο συκώτι, που γίνεται αισθητή στην κοιλιά, κάτω από τη δεξιά πλευρά των πλευρών

Ποιοι είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος

Η μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Ο κίνδυνος εμφάνισής της είναι μεγαλύτερος αν:

είστε υπέρβαροι, ειδικά αν υπάρχει αυξημένο λίπος στην περιοχή της κοιλιάς και της μέσης

δεν ακολουθείτε υγιεινή διατροφή ή δεν ασκείστε συστηματικά

έχετε σακχαρώδη διαβήτη τύπου δύο

έχετε σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών

έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση ή αυξημένη χοληστερίνη

είστε άνω των 50

Πώς θα καταπολεμήσετε το λίπος στο συκώτι φυσικά

Αν έχετε μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος, οι υγιεινές αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορούν να μειώσουν τη συσσώρευση λίπους στο συκώτι και να συμβάλουν είτε στην αποκατάσταση της βλάβης είτε στην αποτροπή περαιτέρω επιδείνωσης. Ο γιατρός σας μπορεί να σας καθοδηγήσει και να σας δώσει εξατομικευμένες συμβουλές.

Παράλληλα, οι αλλαγές αυτές μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης άλλων παθήσεων που συχνά συνυπάρχουν με τη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος, όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα, η χρόνια νεφρική νόσος, η υψηλή αρτηριακή πίεση και ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου δύο.

Σύμφωνα με την επίσημη σελίδα του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Αγγλίας (NHS), για την πρόληψη ή την καταπολέμηση του λίπους στο συκώτι, συστήνεται να κάνετε τα παρακάτω: