Όσα αναφέρει γαστρεντερολόγος του Harvard.

Το λιπώδες ήπαρ αναπτύσσεται όταν λίπος αρχίζει να συσσωρεύεται στο συκώτι, συχνά χωρίς εμφανή συμπτώματα στα αρχικά στάδια. Η έγκαιρη ανίχνευσή του μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη πιο σοβαρών προβλημάτων υγείας αργότερα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times of India, ο Δρ Saurabh Sethi, γαστρεντερολόγος εκπαιδευμένος στο Harvard και το Stanford, μοιράζεται 5 πιθανά συμπτώματα λιπώδους ήπατος, όπου μπορεί καθένας από μας να τα εντοπίσει μόνος του στο σπίτι.

Ανεξήγητη αύξηση βάρους γύρω από την κοιλιά

Ο Δρ Sethi εξηγεί ότι ένα από τα πρώτα σημάδια του λιπώδους ήπατος είναι η αύξηση βάρους στην κοιλιακή περιοχή, που δεν ταιριάζει με το συνολικό βάρος του σώματος. Όταν το ήπαρ υπερφορτώνεται με λίπος, δυσκολεύεται να το επεξεργαστεί σωστά, με αποτέλεσμα αυτό να αποθηκεύεται γύρω από τη μέση. Αυτό μπορεί επίσης να αυξήσει την αντίσταση στην ινσουλίνη. Αν παρατηρήσετε ότι η μέση σας μεγαλώνει χωρίς αλλαγές στη διατροφή ή τη σωματική δραστηριότητα, αυτό μπορεί να είναι προειδοποιητικό σημάδι για προβλήματα στο ήπαρ. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε γιατρό για έλεγχο της υγείας του ήπατος.

Επίμονη κόπωση που δεν υποχωρεί

Το συνεχές αίσθημα κόπωσης, ακόμη και μετά από έναν καλό ύπνο, μπορεί να υποδηλώνει λιπώδες ήπαρ. Το ήπαρ παίζει καθοριστικό ρόλο στον μεταβολισμό της ενέργειας, και η συσσώρευση λίπους μειώνει την αποτελεσματικότητά του. Ο Δρ Sethi αναφέρει ότι αυτή η κόπωση συχνά παραβλέπεται γιατί είναι υποτονική, αλλά δείχνει πίεση στο ήπαρ και μειωμένη απομάκρυνση των τοξινών. Αν αισθάνεστε ασυνήθιστα εξαντλημένοι χωρίς προφανή λόγο, παρακολουθήστε τα επίπεδα ενέργειάς σας και προβείτε σε ιατρικό έλεγχο.

Δυσφορία κάτω από το δεξί πλευρό

Το ήπαρ βρίσκεται ακριβώς κάτω από το δεξί πλευρό, επομένως η φλεγμονή ή το πρήξιμο που προκαλεί το λιπώδες ήπαρ μπορεί να δημιουργήσει έναν αμβλύ πόνο ή αίσθημα πληρότητας σε αυτή την περιοχή. Σε αντίθεση με τον οξύ πόνο, αυτή η δυσφορία είναι ήπια αλλά επίμονη και μπορεί να επιδεινωθεί μετά τα γεύματα ή τη σωματική δραστηριότητα. Ο Δρ Sethi σημειώνει ότι όταν συνδυάζεται με άλλα συμπτώματα, αυτή η ενόχληση μπορεί να βοηθήσει τους γιατρούς να εντοπίσουν το λιπώδες ήπαρ νωρίς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αλλαγές στο δέρμα και στα μαλλιά

Αλλαγές στην εμφάνιση του δέρματος και των μαλλιών μπορεί επίσης να αποτελούν σημάδι προβλημάτων στο ήπαρ. Αν το συκώτι δεν λειτουργεί σωστά, η αποτοξίνωση του οργανισμού δεν γίνεται αποτελεσματικά, κάτι που μπορεί να επηρεάσει το δέρμα και τα μαλλιά.

Ναυτία και απώλεια όρεξης

Πεπτικά συμπτώματα μπορεί επίσης να δείχνουν λιπώδες ήπαρ. Όταν το συκώτι υπερφορτώνεται με λίπος, δυσκολεύεται να υποστηρίξει τη σωστή πέψη, οδηγώντας σε ήπια ναυτία και απώλεια όρεξης. Σύμφωνα με τον Δρ Sethi, αυτά τα συμπτώματα εμφανίζονται συχνά χωρίς άλλα στομαχικά προβλήματα. Αν εμφανίζετε συχνά ναυτία ή μειωμένη όρεξη σε συνδυασμό με άλλα σημάδια, είναι σημαντικό να κάνετε έλεγχο για το ήπαρ σας.

Γιατί έχει σημασία η έγκαιρη ανίχνευση

Η έγκαιρη ανίχνευση του λιπώδους ήπατος στο σπίτι βοηθά στην πρόληψη σοβαρών επιπλοκών, όπως φλεγμονή, ίνωση ή ακόμα και κίρρωση. Η παρακολούθηση αλλαγών στο σώμα, στα επίπεδα ενέργειας, στο δέρμα, στα μαλλιά και στην πέψη μπορεί να είναι ένα κρίσιμο πρώτο βήμα.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η προσοχή σε αυτά τα προειδοποιητικά σημάδια και η έγκαιρη ιατρική συμβουλή μπορούν να βοηθήσουν στη σωστή διαχείριση του λιπώδους ήπατος. Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής, όπως η υγιεινή διατροφή, η τακτική άσκηση και η αποφυγή αλκοόλ, αποτελούν βασικά βήματα για την προστασία της υγείας του ήπατος.

Πηγή healthstat.gr