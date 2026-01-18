Αυτές οι τροφές θα μπορούσαν να μπερδέψουν το εσωτερικό ρολόι του σώματός σας και να το κάνουν να αποθηκεύει επιπλέον λίπος.

Τα σνακ με υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά, τον χειμώνα, θα μπορούσαν να ξεγελάσουν το σώμα σας ώστε να αποθηκεύσει περισσότερο λίπος, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη.

Επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσίσκο (UCSF) διαπίστωσαν ότι τα διαιτητικά λίπη μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο το σώμα μας μετράει την αλλαγή των εποχών.

«Διαπιστώσαμε ότι τα είδη τροφίμων που τρώτε, βοηθούν να κατανοήσουμε την εποχή του χρόνου στο βιολογικό σας ρολόι», δήλωσε στο BBC Science Focus ο επικεφαλής συγγραφέας Δρ Dan Levine, μεταδιδακτορικός ερευνητής νευρολογίας στο UCSF.

Διαπίστωσαν ότι εάν τρώμε περισσότερα κορεσμένα λιπαρά, που βρίσκονται στο κόκκινο κρέας, το βούτυρο, το κέικ, τις πίτες και άλλα βουτυρώδη αρτοσκευάσματα, μια πρωτεΐνη που ονομάζεται PER2 λέει στο σώμα ότι είναι καλοκαίρι και ότι θα πρέπει να αποθηκεύσουμε περισσότερη ενέργεια για να προετοιμαστούμε για τους κρύους χειμερινούς μήνες.

Αλλά αν τρώμε περισσότερα ακόρεστα λιπαρά, τα οποία βρίσκονται σε ξηρούς καρπούς, σπόρους, λιπαρά ψάρια και φυτικά έλαια, το PER2 κάνει το σώμα να πιστεύει ότι είναι χειμώνας και ότι πρέπει να καίμε την ενέργεια που τρώμε.

Τουλάχιστον, αυτά είναι τα αποτελέσματα ενός πειράματος σε ποντίκια, τα οποία η ομάδα του UCSF εξέθεσε σε περιόδους φωτός και σκότους, για να προσομοιώσει την αλλαγή των εποχών.

Τα τρωκτικά βίωναν 12 ώρες φωτός την ημέρα όταν οι επιστήμονες ήθελαν να μιμηθούν την άνοιξη και το φθινόπωρο, 20 ώρες φωτός για το καλοκαίρι και μόνο τέσσερις ώρες φωτός για τον χειμώνα.

Καθώς οι νύχτες γίνονταν μεγαλύτερες στον ψεύτικο χειμώνα, τα ποντίκια που είχαν μια ισορροπημένη διατροφή, εμφάνισαν φυσιολογική χειμερινή συμπεριφορά για τα νυκτόβια τρωκτικά, αρχίζοντας να τρέχουν στους τροχούς τους μόλις νύχτωσε.

Αλλά τα ποντίκια που ακολουθούσαν δίαιτα υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, χρειάστηκαν λίγο χρόνο για να ξυπνήσουν και άρχισαν να τρέχουν πολύ αργότερα από το ψεύτικο ηλιοβασίλεμα, υποδηλώνοντας ότι τα εσωτερικά τους ρολόγια ήταν ελαφρώς εκτός συγχρονισμού με τους κύκλους φωτός.

Στη συνέχεια, οι επιστήμονες συνέκριναν τις επιδράσεις διαφορετικών τύπων διατροφικού λίπους. Διαπίστωσαν ότι τα ποντίκια που είχαν μια διατροφή πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά, δεν ξυπνούσαν και δεν άρχιζαν να τρέχουν στους τροχούς τους παρά μόνο πολλές ώρες μέσα στη νύχτα.

Έτσι, τα εσωτερικά τους ρολόγια φάνηκαν ακόμη πιο εκτός συγχρονισμού με τα πρότυπα φωτός όταν έτρωγαν περισσότερα κορεσμένα λιπαρά σε ψεύτικο χειμώνα.

«Πιστεύουμε ότι πολλά από τα μαθήματα που έχουμε πάρει από τις μελέτες μας σε ποντίκια θα είναι γενικά εφαρμόσιμα στους ανθρώπους», είπε. «Θα είναι συναρπαστικό να δούμε ποιες διαφορές, αν υπάρχουν, υπάρχουν μεταξύ των ειδών».

