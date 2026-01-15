Οι διαιτολόγοι αποκαλύπτουν το κρέας με την καλύτερη σχέση πρωτεΐνης–λίπους.

Με τη σωστή πρόσληψη πρωτεΐνης να αποτελεί βασικό στόχο για όσους προσέχουν τη διατροφή τους, η επιλογή του κατάλληλου κρέατος έχει καθοριστική σημασία. Όπως όμως επισημαίνουν οι ειδικοί, δεν είναι όλα τα είδη κρέατος εξίσου ωφέλιμα για την υγεία. Το κλειδί βρίσκεται στην επιλογή άπαχων κομματιών, με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και χαμηλά κορεσμένα λιπαρά.

Το κρέας αποτελεί μία από τις καλύτερες πηγές «συμπυκνωμένης» πρωτεΐνης, απαραίτητης για τη διατήρηση και την ανάπτυξη της μυϊκής μάζας. Παράλληλα, προσφέρει βιταμίνη Β12 και αιμικό σίδηρο, που απορροφάται ευκολότερα από τον οργανισμό σε σχέση με τον φυτικό σίδηρο. Ωστόσο, η υπερβολική πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών έχει συνδεθεί με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, γι’ αυτό και η επιλογή του σωστού κρέατος έχει σημασία.

Η κορυφαία επιλογή: Στήθος κοτόπουλου χωρίς πέτσα και κόκαλο

Θεωρείται από τους διαιτολόγους το πιο υγιεινό κρέας. Σε μερίδα περίπου 100 γραμμαρίων παρέχει περίπου 23 γραμμάρια πρωτεΐνης, μόλις 2 γραμμάρια λίπους και λιγότερο από 1 γραμμάριο κορεσμένων λιπαρών. Είναι ιδανικό για όσους θέλουν υψηλή πρωτεΐνη με ελάχιστες θερμίδες.

Άλλες υγιεινές επιλογές

Στήθος γαλοπούλας: Διατροφικά παρόμοιο με το κοτόπουλο, με υψηλή πρωτεΐνη και χαμηλά λιπαρά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Χοιρινό φιλέτο: Έκπληξη για πολλούς, καθώς είναι ιδιαίτερα άπαχο, με περίπου 22 γραμμάρια πρωτεΐνης και χαμηλό λίπος.

Άπαχο μοσχάρι (π.χ. φιλέτο, κόντρα, στρογγυλό): Πλούσιο σε πρωτεΐνη και σίδηρο, αρκεί να επιλέγονται τα σωστά κομμάτια.

Το πιο υγιεινό κρέας είναι εκείνο που συνδυάζει υψηλή πρωτεΐνη, χαμηλό λίπος και ελάχιστα κορεσμένα, με το στήθος κοτόπουλου να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Αντίθετα, τα επεξεργασμένα και λιπαρά κρέατα θα πρέπει να περιορίζονται λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε κορεσμένα λιπαρά. Συμπερασματικά, το μυστικό δεν είναι μόνο η ποσότητα της πρωτεΐνης, αλλά και η ποιότητα του κρέατος, με τα άπαχα κομμάτια να προσφέρουν το μέγιστο διατροφικό όφελος με το μικρότερο «κόστος» για την υγεία.

Πηγή: Today.com