Δεν είναι απλώς ένα μπαχαρικό, είναι ένα φυσικό εργαλείο υγείας, που ενισχύει το μεταβολισμό, βοηθά στην απώλεια βάρους και προσθέτει ζεστασιά και άρωμα σε κάθε συνταγή.

Η κανέλα είναι ένα από τα πιο δημοφιλή και κοινά μπαχαρικά σε κάθε κουζίνα, σχεδόν τόσο διαδεδομένη όσο το πιπέρι. Η δημοτικότητά της δεν είναι τυχαία καθώς χρησιμοποιείται εξίσου εύκολα στη ζαχαροπλαστική, στη γαστρονομία και ακόμα στην παρασκευή αλκοολούχων ποτών και λικέρ.

Με το πικάντικο αλλά γλυκό της άρωμα, το ζεστό χρώμα και τη χαρακτηριστική γεύση της, η κανέλα έχει καταφέρει να γίνει αγαπημένη επιλογή τόσο σε συνταγές όσο και στην καθημερινή διατροφή.

Οφέλη της κανέλας για την υγεία

Η κανέλα δεν είναι μόνο γευστική, έχει και σημαντικά οφέλη για την υγεία. Διαθέτει αντιφλεγμονώδεις, αντιοξειδωτικές και αντικαρκινικές ιδιότητες, ενώ συμβάλλει θετικά στη διατήρηση του σωματικού βάρους και στην προσπάθεια απώλειας λίπους, ειδικά στην περιοχή της κοιλιάς.

Έρευνες έχουν δείξει ότι η κανέλα μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα του καφέ λίπους στα λιπώδη κύτταρα. Το καφέ λίπος περιέχει πολλά σταγονίδια λιπιδίων και μιτοχόνδρια που περιέχουν σίδηρο, βοηθώντας το σώμα να μετατρέπει την τροφή σε ενέργεια και να διατηρεί τη θερμοκρασία του σε υψηλά επίπεδα.

Η συστηματική κατανάλωση κανέλας φαίνεται να συμβάλλει στη μετατροπή του λευκού, επιβλαβούς λίπους της κοιλιάς σε καφέ λίπος, μειώνοντας έτσι την περίμετρο της μέσης.

Τι δείχνει η επιστήμη

Σε μελέτη που συμμετείχαν 786 άτομα, όσοι λάμβαναν πάνω από 2 γραμμάρια κανέλας ημερησίως για περίπου 12 εβδομάδες, σε συνδυασμό με ισορροπημένη διατροφή, παρουσίασαν:

Μείωση σωματικού βάρους κατά 1,02 κιλά

Μείωση περιμέτρου μέσης κατά 2,40 εκατοστά

Μείωση δείκτη μάζας σώματος κατά 0,51 kg/m²

Μείωση μάζας λίπους κατά 1,02%

Αποτελέσματα που δείχνουν πως η κανέλα μπορεί να γίνει πολύτιμος σύμμαχος στην προσπάθεια για ένα πιο υγιές σώμα.

Πόση κανέλα μπορείτε να καταναλώνετε καθημερινά;

Αν δεν είστε αλλεργικοί, η συνιστώμενη ποσότητα είναι:

1 με 2 κουταλάκια του γλυκού σε μορφή σκόνης, ή

2,5 εκατοστά φλοιού κανέλας (ξυλάκια) ημερησίως

Μπορείτε να την προσθέσετε σε ροφήματα, γλυκά, φαγητά ή ακόμα και smoothies για να απολαύσετε τη γεύση και τα οφέλη της.

