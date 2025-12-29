Τώρα αναμένει να ...«διευρυνθεί το χάσμα μεταξύ των αγροτών».

Ανώτερη κυβερνητική πηγή, συνομιλώντας την Κυριακή με τη στήλη, παραδέχτηκε πως με την κίνηση των «18 μπλόκων» -που τελικά ήταν ...έξι- δεν υπήρξε το επιζητούμενο αποτέλεσμα.

Τώρα η κυβέρνηση θα αναμένει να κουραστούν οι αγρότες ώστε να βρεθούν και άλλοι «πρόθυμοι» «γαλάζιοι» αγροτοσυνδικαλιστές για να σπάσουν τα μπλόκα, τα οποία εκτός από μια αξιοθαύμαστη ωριμότητα αναδεικνύουν και μεγάλη αγωνιστικότητα.

Και φυσικά τώρα θα βρεθούν στο στόχαστρο οι «σκληροί αγρότες» και «το ΚΚΕ που τους καθοδηγεί για κομματικά οφέλη», ενώ δεν θα πρέπει να αποκλείονται και μέτρα αυταρχισμού με αξιοποίηση πρωτίστως της ηγεσίας της δικαιοσύνης!

Σε κάθε περίπτωση το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη συνέντευξη του πρωθυπουργού το βράδυ, όπου αναμένεται να απευθύνει και πάλι πρόταση διαλόγου.

Τ.Τε.