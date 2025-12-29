Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό λίγο πριν την εκπνοή του 2025: Πότε έρχονται χιόνια

Σήμερα Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό σε όλη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις που τοπικά θα είναι αυξημένες στα ανατολικά και τα νότια τις πρωινές ώρες.

Εκεί ενδέχεται να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως σε Σποράδες, Κυκλάδες, Κρήτη και νότια Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειοι 4–6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 7, με σταδιακή εξασθένηση και στροφή σε δυτικούς-νοτιοδυτικούς από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας τους 9–11 βαθμούς στα βόρεια και τους 14–17 βαθμούς στα υπόλοιπα.

Παγετός θα σημειωθεί τοπικά νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Παγετός αλλά και έως 19 βαθμούς την Τρίτη

Αύριο Τρίτη αναμένουμε ίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο, με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες.

Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και σε ανατολική Πελοπόννησο, ανατολική Στερεά, Εύβοια και νότια Θεσσαλία.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-νοτιοδυτικοί 3–5 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά έως 7, ενώ από το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 16–19 βαθμούς, με παγετό τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Πού θα χιονίσει την παραμονή Πρωτοχρονιάς

Σύμφωνα πάντα με την ΕΜΥ, την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, στα βόρεια ηπειρωτικά ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με σποραδικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα.

Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ηπειρωτικά ορεινά και πιθανώς σε βορειοανατολικά και κεντρικά ημιορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4–6 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά έως 7, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα εμφανιστεί τοπικά το πρωί στα ηπειρωτικά.

Πως θα ξεκινήσει η νέα χρόνια

Την Πρωτοχρονιά η ΕΜΥ βλέπει λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και νότια, όπου έως το μεσημέρι θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3–5 μποφόρ και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Την Παρασκευή τέλος, 2 Ιανουαρίου 2026, στην Κρήτη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι στα βόρεια και ανατολικοί στα νότια, έντασης 3–5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, ενώ παγετός θα εμφανιστεί τοπικά νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.