Τι έχει να κρύψει η κυβέρνηση και γιατί ο Πρόεδρος της Βουλής αναλαμβάνει τέτοιες πρωτοβουλίες;

Αρνητική έκπληξη προκάλεσε η δήλωση του Προέδρου της Βουλής ότι θα σταματήσει η τηλεοπτική μετάδοση των μεταδόσεων της Εξεταστικής.

Οι αντιδράσεις από κόμματα υπήρξαν άμεσες με αποτέλεσμα το προεδρείο της Βουλής να διαρρεύσει πως η πρόταση δεν αφορά αυτή την Εξεταστική αλλά την ...επόμενη!

Και προφανώς δεν αφορά αυτή αφού σειρά να εξεταστούν έχουν πρωτίστως στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

Τι έχουν όμως να κρύψουν από την επόμενη;

Μήπως σκέφτονται στην κυβέρνηση αντί για Προανακριτική όταν έρθει η νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να συστήσουν και πάλι Εξεταστική;

Και γιατί άραγε να μην υπάρχει κάλυψη της όποιας Εξεταστικής;

Για να κρυφτεί το πρόβλημα;

Ας σοβαρευτούμε, η λειτουργία του Κοινοβουλίου έχει σοβαρά προβλήματα και πρέπει να αντιμετωπιστούν σοβαρά όχι με σκοπιμότητες!

Τ.Τε.