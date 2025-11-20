«Υπόσχομαι να σε αγαπώ για πάντα» έγραψε κάτω από της φωτογραφίες του γαμήλιου εορτασμού.

Ο Μπένι Μπλάνκο προχώρησε σε μία τρυφερή δημόσια υπόσχεση προς τη σύζυγό του Σελένα Γκόμεζ περίπου δύο μήνες μετά τον γάμο τους.

«Υπόσχομαι να σε αγαπώ για πάντα» έγραψε στη λεζάντα της νέας του ανάρτησης στο Instagram και τη συνόδευσε με 11 αδημοσίευτα καρέ προσφέροντας μια νέα εικόνα από τους γαμήλιους εορτασμούς που πραγματοποιήθηκαν στο Μοντεσίτο στην Καλιφόρνια.

Μεταξύ των φωτογραφιών οι θαυμαστές είχαν την ευκαιρία να δουν μια γλυκιά στιγμή μεταξύ της νύφης και της καλύτερής της φίλης, Τέιλορ Σουίφτ, καθώς και άλλες λεπτομέρειες από το γαμήλιο πάρτι, σύμφωνα με το People.

Η ανάρτηση η οποία έγινε αμέσως viral και ξεπέρασε ήδη τα 1,5 εκατομμύρια likes, έρχεται λίγες μέρες μετά την αποκάλυψη της Γκόμεζ σχετικά με το πώς είναι το πρώτο διάστημα του γάμου της.

«Μέχρι τώρα είναι σαν όνειρο» είπε στον Ζέιν Λόου για το Apple Music η σταρ του «Only Murders in the Building» προσθέτοντας: «Και ξέρω ότι θα υπάρξουν σκαμπανεβάσματα, αλλά είναι ο πιο όμορφος άνθρωπος με τον οποίο θα μπορούσα να το ζήσω αυτό».