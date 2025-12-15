Τι είπε η εισαγγελέας της έδρας στην αγόρευση της.

«Η βία ήταν η δύναμη της Χρυσής Αυγής. Την αναδείκνυαν για να συστηθουν.. Δεν την έκρυβαν. Έπρεπε να φανεί...Ήταν στοιχείο της προσωπικότητας τους....Αλλωστε ο Νίκος Μιχαλολιάκιος ειχε την αποψη πως η βία ανεβάζει τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής. Με τα λόγια αυτά η εισαγγελέας της έδρας Κυριακή Στεφανατου, ξετύλιξε το κουβάρι των εγκληματικών επιθέσεων της Χρυσής Αυγής. Όλες είχαν κοινά χαρακτηριστικα και ηταν τροφοδοτουμενες, οπως εξήγησε η εισαγγελική λειτουργός, απο το ρατσιστικό μίσος και το ιδεολογικο τους υπόβαθρο.

Η εισαγγελέας του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας συνεχιζοντας για δεύτερη ημέρα την αγόρευση της, μίλησε για άγριες εγκληματικές ενέργειες, προσχεδιασμένες, οπως αυτή για την επίθεση σε βάρος των Αιγύπτιων ψαράδων, τον Ιούνιο του 2012. Σύμφωνα με την κ. Στεφανάτου , ηταν μια ενέργεια που δείχνει την ανθρωποκτόνο πρόθεση των κατηγορούμενων καθώς, «οφείλεται καθαρά σε θαύμα και στην γερή του κράση λόγω του νεαρού της ηλικίας του, ότι γλίτωσε την ζωή του,με πολύ σοβαρά προβλήματα από τα σφόδρα χτυπήματα που δέχθηκε στο πρόσωπο, ο Αμπουζίντ Εμπάραγκ».

Η εισαγγελέας της εδρας εξηγησε πως οι κατηγορούμενοι λειτούργησαν με τον ίδιο τρόπο, oπως και στις άλλες επιθέσεις του, «Το modus operandi ειναι το ιδιο.Η πράξη ήταν προσχεδιασμένη .Οι δράστες έρχονται και φεύγουν συντεταγμένα. Έχουν σαφή στόχευση και κυρίως δηλώνουν την πολιτική τους ταυτότητα. Είναι τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής . Η Χρυσή Αυγή αρνήθηκε κάθε σχέση με την επίθεση και κατά τη συνήθη τακτική της κάλυψε όλους τους δράστες», τόνισε η εισαγγελέας επικαλούμενη τα στοιχεία της δικογραφίας .

«Η Χρυσή Αυγή οργάνωσε,ενέκρινε και επιδοκίμασε την επίθεση σε βάρος των Αιγυπτίων Αλιεργατών », πρόσθεσε η κ. Στεφανάτου η οποία παρατήρησε πως στην εγκληματική οργάνωση «οσο λιγότερες αναστολές έχεις τόσο ανεβαίνεις στην ιεραρχία», τονίζοντας με νοημα: «Αυτό έβλεπε και όπλισε το χέρι του Γιώργου Ρουπακιά».

Συμφωνα με την εισαγγελέα, προτού γινει η επίθεση σε βάρος των Αιγυπτίων, ο Γιάννης Λαγού σε ομιλία του, τους ειχε στοχοποιήσει, λέγοντας ότι οι Αιγύπτιοι ψαράδες θα δίνουν λογαριασμό στη Χρυσή Αυγή και τον ελληνικό λαό. «Λίγες ώρες μετά την ομιλία Λαγού, κατηγορούμενοι συγκεντρώθηκαν, ενώθηκαν,οργανώθηκαν και συγκρότησαν ομάδα δεκαπέντε ατόμων και κατευθύνθηκαν στο σπίτι των Αιγυπτίων ψαράδων . Δεν παρέλειψαν οι δράστες να εκθέσουν την ταυτότητα τους όπως και με τα ρούχα που φορούσαν .Το έκαναν για να δείχνουν τη δύναμη της Χρυσής Αυγής που δεν ήταν άλλη από τη βία. Δεν κρύβονταν οι δράστες».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αναφερόμενη στην αποτρόπαια δολοφονία του Σαχζάντ Λουκμάν στα Πετράλωνα το 2014 ξημερώματα, ενώ πήγαινε με το ποδήλατο του στην εργασία του, η εισαγγελική λειτουργός ειπε: «Οι δύο δράστες του εγκλήματος άνευ λόγου και αιτίας και χωρίς να προκαλέσει αυτός, του επιτέθηκαν με στιλέτο τύπου πεταλούδα» προκαλώντας ατρακτωειδές τραύμα οπως στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα...

Η ενέργεια τους δεν ήταν τυχαία αλλά στα πλαίσια δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είχε ως κυρίαρχη κι απόλυτη την ιδέα φυλής, ιδέα του αίματος και εναντιώνονταν στην ομάδα των υπάνθρωπων. Κινούμενοι από φυλετικό μίσος περιδιάβαιναν στο κέντρο της Αθήνας κυνηγώντας μετανάστες και συμμορφωμένοι στις παροτρύνσεις του αρχηγού και υψηλόβαθμων μελών της οργάνωσης, βουλετών και άλλων».

Η εισαγγελέας υπογραμμισε πως η Χρυσή Αυγή χρησιμοποιούσε τους θεσμούς της Δημοκρατίας για να πετυχαίνει τους σκοπούς , ενω στάθηκε ιδιαίτερα στα δεκάδες βίαια περιστατικά που σημειώθηκαν μεχρι τις συλληψεις τους το 2013, τα περισσότερα μαλιστα στη Νικαια.

Η κ. Στεφανάτου εκανε λόγο για στρατολόγηση ακόμα και ανηλίκων στη Χρυσή ενω χαρακτήρισε σκληρή την υπερασπιστική γραμμή από τους κατηγορουμένους της άρνησης όλων των στοιχείων.«Ευελπιστούν ότι το δικαστήριο σας δεν θα έχει διαβάσει την εκκαλουμένη των δώδεκα χιλιάδων σελίδων, είναι η επιτομή της στρεψοδικίας...Είναι η απόδειξη γιατί αυτή η δίκη δεν έχει ολοκληρωθεί δώδεκα χρόνια μετά», ανέφερε με το. Ιωάννη Λαγό να αντιδρά.

Η εισαγγελέας δεν παρέλειψε να επισημάνει πως οι κατηγορούμενοι «όταν εμφανίζονταν τρομοκρατούσαν τον κόσμο…», ενώ πρόσθεσε πως «ήταν περήφανοι για τα κατορθώματα τους καθώς τα θύματα τους στη θέα τους έτρεχαν σαν τους λαγούς...», ανέφερε χαρακτηριστικά .