Σοφιανός: Να τελειώνουμε με αυτό το κράτος που παραμένει εχθρικό για τον λαό

«Εχθρικό αστικό κράτος που δεν καλύπτει τις λαϊκές ανάγκες για προστασία ανθρώπινης ζωής και φυσικού πλούτου», τονίζει ο Νίκος Σοφιαννός από το ΚΚΕ.

Με τις τελευταίες πυρκαγιές στην Κερατέα, αποδεικνύεται ότι το αστικό κράτος είναι εχθρικό και δεν καλύπτει τις λαϊκές ανάγκες για την προστασία του φυσικού πλούτου και της ανθρώπινης ζωής, επισήμανε μεταξύ άλλων ο Νίκος Σοφιανός μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ μιλώντας στο Open.

Πρόσθεσε ότι «μαζί με τις άμεσες διεκδικήσεις για αποζημιώσεις στους πληγέντες πρέπει να μπει κι ένας κοινωνικός και πολιτικός προβληματισμός για να τελειώνουμε με αυτό το κράτος που έχει υπηρετηθεί από διαδοχικές κυβερνήσεις και παραμένει εχθρικό για τον λαό και τα δικαιώματά του».

Υπογράμμισε ότι τα 16 χιλιάδες στρέμματα γης που κάηκαν τώρα, στην Κερατέα έρχονται να προστεθούν στα χιλιάδες στρέμματα που έχουν καεί στην Αττική τα τελευταία 15 χρόνια. Σημειώνοντας ότι όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει δεν κάνουν τίποτα για πρόληψη, καταστολή πυρκαγιών, πυροσβέστες, πυροσβεστικά μέσα και τις υποδομές, υπενθύμισε, με αφορμή τη σύλληψη δύο υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ, ότι το ΚΚΕ με Ερώτησή του στη Βουλή, έθετε το ζήτημα του απαρχαιωμένου δικτύου και των υποδομών του ΔΕΔΔΗΕ στην Ανατολική Αττική ζητώντας τη λήψη μέτρων.

Όσον αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Ν. Σοφιανός τόνισε ότι ανέδειξε δύο πλευρές: από τη μία πλευρά τις πελατειακές σχέσεις που δημιουργεί η κυβέρνηση της ΝΔ, «για να ταΐσει ημετέρους», όπως γίνεται και σε άλλες χώρες της ΕΕ, και από την πλευρά τον μηχανισμό της ΚΑΠ που με τις επιδοτήσεις, προωθεί το ξεκλήρισμα των μικρών αγροτών, τους οποίους πετά έξω από την αγροτική παραγωγή, ευνοώντας τους μεγάλους ιδιοκτήτες.

Για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που ανέδειξε το σκάνδαλο, ο Ν. Σοφιανός σημείωσε ότι η κίνηση αυτή δεν είναι άσχετη με τα παιχνίδια που παίζονται μέσα στην Κομισιόν για την ανακατανομή των πόρων, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των κονδυλίων για την πολεμική οικονομία.