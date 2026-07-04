Αναλυτικά όσα τόνισε σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

«Από τη συζήτηση με τον Ντόκο βγαίνει η πλήρης κατανόηση, η πλήρης ταύτιση» της ελληνικής κυβέρνησης με τους πολεμοκάπηλους σχεδιασμούς της Ουκρανίας, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, σημείωσε ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, μιλώντας σήμερα στο «ΣΚΑΪ», σχολιάζοντας τη φάρσα στον σύμβουλο του πρωθυπουργού.

Ο Ν. Σοφιανός σημείωσε ότι «υπάρχει συμφωνία στην ουσία αυτών που είπε ο Ντόκος και η διαφωνία είναι ότι τον πιάσανε στη φάκα». Πρόσθεσε ότι τα αστικά κόμματα δεν σχολιάζουν το σημαντικό που είπε ο Ντόκος, ότι δηλαδή η κυβέρνηση κατανοεί «τις ανάγκες του πολέμου».

Κατήγγειλε για μία ακόμη φορά την ελληνική εμπλοκή στο μακελειό που κάνει το ΝΑΤΟ στην Ουκρανία και σημείωσε ότι η Ελλάδα θα κληθεί να δώσει 600 εκατομμύρια στον Ζελένσκι, χωρίς ποτέ να έχει ερωτηθεί ο ελληνικός λαός, για έναν πόλεμο που δεν έχει σχέση με τη δημοκρατία, αλλά με τον έλεγχο των αγορών και των πρώτων υλών.

Σχετικά με την εγκληματική ενέργεια που οδήγησε στον θάνατο της μητέρας στελέχους της ΝΔ, το μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ υπογράμμισε ότι η αποτρόπαιη ενέργεια αξιοποιήθηκε από την κυβέρνηση, για να εισαγάγει ξανά την ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων, την εξίσωση ναζισμού - κομμουνισμού, η οποία αποτελεί και επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ξεκαθάρισε πως το ΚΚΕ θεωρεί δεδομένο ότι οι ένοχοι πρέπει να συλληφθούν, αλλά υπενθύμισε ότι στην περίπτωση της ΜΑΡΦΙΝ οι εμπρηστές είναι ακόμα ελεύθεροι, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων.

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