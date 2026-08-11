Προφυλακιστέα κρίθηκε το μεσημέρι της Τρίτης η 46χρονη, κατηγορούμενη για την υπόθεση εμπρησμού της Marfin το 2010.

Αρνείται κάθε συμμετοχή στην εμπρηστική επίθεση στη Marfin η 46χρονη, η οποία μετά την απολογία της στην 3η τακτική ανακρίτρια κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη.

Η γυναίκα, που τα τελευταία χρόνια ζούσε μόνιμα στη Βρετανία, οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης (11/08) στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Η απολογία της διήρκησε περίπου μία ώρα, ενώ απάντησε στις ερωτήσεις της ανακρίτριας.

Η 46χρονη αρνείται το κατηγορητήριο

Μέσω του συνηγόρου της παρέδωσε στις δικαστικές Αρχές πολυσέλιδο απολογητικό υπόμνημα 30 σελίδων, με το οποίο αντικρούει όσα της αποδίδονται.

Η ίδια παραδέχεται ότι είχε λάβει μέρος στη διαδήλωση της 5ης Μαΐου 2010, ωστόσο υποστηρίζει ότι δεν βρισκόταν μπροστά από το υποκατάστημα της Marfin όταν σημειώθηκε η επίθεση.

Όπως φέρεται να υποστήριξε κατά την απολογία της, είχε περάσει από το σημείο περίπου μισή ώρα πριν από τα επεισόδια και στη συνέχεια βρέθηκε στην πλατεία Συντάγματος μαζί με την αδελφή και μία φίλη της.

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«Είμαι αθώα συμμετείχα στη διαδήλωση αλλά δεν έχω σχέση με τα επεισόδια», φέρεται να δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τι υποστηρίζει για την αστυνομική έρευνα

Η 46χρονη αμφισβητεί και τα στοιχεία που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τη συνδέουν με την επίθεση.

Κατά την απολογία της φέρεται να ανέφερε ότι δεν υπάρχει ταυτοποίησή της στην έκθεση της αστυνομίας και ότι το ίδιο φωτογραφικό υλικό είχε εξεταστεί και στο παρελθόν, με την υπόθεση να έχει τότε αρχειοθετηθεί.

«Δεν υπάρχει ταυτοποίηση μου στην έκθεση της αστυνομίας», φέρεται να είπε, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η νέα εξέλιξη στην υπόθεση βασίστηκε σε ένα ανώνυμο email.

Η ίδια αρνήθηκε επίσης ότι έχει σχέση με τους συγκατηγορούμενούς της, σημειώνοντας πως τους γνώριζε μόνο εξ όψεως από τον αναρχικό χώρο.

Κατέθεσε και η αδελφή της

Στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας εξετάστηκε ως μάρτυρας και η αδελφή της 46χρονης.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, οι δύο γυναίκες συμμετείχαν μαζί στη διαδήλωση και πέρασαν από το σημείο όπου βρίσκεται η Marfin πριν από την εκδήλωση της επίθεσης.

Η κατηγορούμενη έχει ορίσει και τεχνικό σύμβουλο, προκειμένου να εξεταστούν τα στοιχεία της δικογραφίας.

Τι αναφέρει η υπεράσπιση

Ο δικηγόρος της 46χρονης, Κώστας Παπαδάκης, αμφισβητεί τη βασιμότητα της δικογραφίας και κάνει λόγο για αόριστες αναφορές.

«Είναι και αόριστη γιατί δεν έχει καμία συγκεκριμένη περιγραφή αξιόποινων πράξεων, ούτε ξεκαθαρίζει ο συντάκτης από πού γνωρίζει όλα αυτά», ανέφερε χαρακτηριστικά για το επίμαχο email.

Η υπεράσπιση αναμένεται να κινηθεί δικαστικά κατά της απόφασης για την προσωρινή κράτηση. Σύμφωνα με τον συνήγορο, τις επόμενες ημέρες πρόκειται να κατατεθεί προσφυγή κατά του εντάλματος.

Γιατί αποφασίστηκε η προφυλάκιση

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, οι δικαστικές Αρχές έκριναν ότι η 46χρονη πρέπει να προφυλακιστεί, καθώς την αξιολόγησαν ως «ιδιαιτέρως επικίνδυνη και προσηλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας» που φέρεται να πραγματοποίησε την εμπρηστική επίθεση στη Marfin.

Η 46χρονη αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή, καθώς φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στην ομάδα που επιτέθηκε στο υποκατάστημα τον Μάιο του 2010. Από την πυρκαγιά είχαν χάσει τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας, μεταξύ των οποίων και μία έγκυος γυναίκα.

Δύο ακόμη κατηγορούμενοι στην υπόθεση

Για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί δύο άνδρες, ηλικίας 42 ετών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν επίσης κατηγορίες για ανθρωποκτονία από κοινού κατά συρροή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο ένας φέρεται να ήταν το άτομο που έσπασε την τζαμαρία του υποκαταστήματος κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ενώ στον δεύτερο αποδίδεται υποστηρικτικός ρόλος.

Και οι δύο έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε συμμετοχή στην επίθεση και παραμένουν κρατούμενοι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Η σύλληψη στη Βρετανία

Η 46χρονη είχε συλληφθεί στις 13 Ιουλίου στο Λονδίνο, βάσει ερυθράς αγγελίας που είχε εκδοθεί σε βάρος της.

Δεν άσκησε ένδικα μέσα κατά της σύλληψής της και είχε συναινέσει από την αρχή στην έκδοσή της στις ελληνικές δικαστικές Αρχές. Στη συνέχεια επέστρεψε στην Ελλάδα την Πέμπτη (06/08) προκειμένου να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες που συνδέονται με την υπόθεση της Marfin.