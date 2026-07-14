Η παράδοση των βιβλίων πραγματοποιείται τις ημέρες εφημερίας των σχολικών μονάδων με την διαδικασία να ολοκληρώνεται στα τέλη του μήνα.

Η διανομή των σχολικών βιβλίων για τα Γυμνάσια ενόψει του σχολικού έτους 2026-2027 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τη διαδικασία να έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου και να αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιουλίου.

Η παράδοση των βιβλίων πραγματοποιείται τις ημέρες εφημερίας των σχολικών μονάδων. Σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η παράδοση την προγραμματισμένη ημέρα, η μεταφορική εταιρεία ενημερώνει εγκαίρως τις σχολικές μονάδες ώστε να οριστεί νέα ημερομηνία.

Πριν από κάθε παράδοση αποστέλλεται σχετικό ενημερωτικό e-mail, ενώ προηγείται και τηλεφωνική επικοινωνία από τη μεταφορική εταιρεία για τον καλύτερο συντονισμό της διαδικασίας.

Παράλληλα, έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα αυτόματης επιβεβαίωσης παραλαβής των παραγγελιών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Διεύθυνσης Εκδόσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες που αποστέλλονται στις σχολικές μονάδες. Εφόσον δεν πραγματοποιηθεί η αυτόματη επιβεβαίωση, απαιτείται η υπογραφή του συνοδευτικού Δελτίου Αποστολής και η άμεση καταχώριση της παραλαβής στο σύστημα.

Μετά την παραλαβή, οι σχολικές μονάδες καλούνται να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό στην καταμέτρηση των αντιτύπων, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι οι παραδόσεις έχουν ολοκληρωθεί σωστά και να διασφαλιστεί η έγκαιρη προετοιμασία για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.