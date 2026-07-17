«Έψαχνε να πάρει 1,5 ευρώ επιπλέον. Η διαφορά μας ήταν αυτή, κατά τον ίδιο. Του λέω, μου ζητάς 5 ευρώ, δεν έχω να σου δώσω τόσα...», λέει ο ηλικιωμένος.

Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε σε πρατήριο καυσίμων στη Βούλα: υπάλληλος περιέλουσε με πετρέλαιο 92χρονο επειδή όταν έφτασε η ώρα της πληρωμής, ο δεύτερος διαπίστωσε ότι δεν είχε επαρκή χρήματα μαζί του. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, το ποσό που του έλειπε ήταν μόλις 1,5 ευρώ.

Ο 92χρονος μετέβη στο πρατήριο ζητώντας να του γεμίσουν με πετρέλαιο το μπιτόνι που κρατούσε. Ωστόσο όταν κλήθηκε να πληρώσει, διαπίστωσε ότι δεν επαρκούσαν τα χρήματα που είχε πάνω του. Ακολούθησε φραστικό επεισόδιο του 52χρονου υπαλλήλου με τον ηλικιωμένο, με τον πρώτο να φωνάζει ότι είχε βγάλει την απόδειξη και δεν μπορούσε να ακυρώσει τη διαδικασία.

Έπειτα από έντονη λεκτική αντιπαράθεση, ο 92χρονος έφυγε, κατευθυνόμενος προς κοντινή στάση λεωφορείου, όταν έσπευσε πίσω του ο 52χρονος περιλούζοντάς τον με το πετρέλαιο από το μπιτόνι.

Στο σημείο έφτασε άμεσα η Αστυνομία και πέρασε χειροπέδες στον 52χρονο υπάλληλο, ενώ ο 92χρονος έλαβε τις πρώτες βοήθειες.

Η μαρτυρία του 92χρονου: Για 1,5 ευρώ...

Ο ηλικιωμένος, που κατέθεσε μήνυση εναντίον τού υπαλλήλου, μιλώντας στο Mega, τόνισε: «Τι ψυχή έχει ρε αυτός ο άνθρωπος; Έψαχνε να πάρει 1,5 ευρώ επιπλέον. Η διαφορά μας ήταν αυτή, κατά τον ίδιο. Του λέω, μου ζητάς 5 ευρώ, δεν έχω να σου δώσω τόσα...».

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