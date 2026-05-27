Η κίνηση είναι έντονη αυτή την ώρα, πού θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή οι οδηγοί.

Αυξημένη είναι η κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τον Κηφισό να παρουσιάζει ιδιαίτερα έντονα προβλήματα και την κυκλοφορία να διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο ανοδικό ρεύμα, με τα οχήματα να κινούνται σημειωτόν σε αρκετά σημεία. Σημειωτόν και η Εθνική Αθηνών Λαμίας τόσο στο ρεύμα ανόδου όσο και προς Πειραιά.

Κίνηση στην Αττική Οδό: Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα

Καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα Ειδικότερα, παρατηρούνται:

καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πεντέλης έως τον κόμβο Κηφισίας,

καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους προς Λαμία και Πειραιά.

Οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με υπομονή και να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο στις μετακινήσεις τους, ιδιαίτερα στα σημεία αυξημένης κυκλοφορίας προς τις κεντρικές οδικές αρτηρίες.

