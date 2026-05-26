Το αεροδρόμιο της Καλαμάτας θεωρείται κομβικής σημασίας για τον αεροπορικό τουρισμό στη νότια Πελοπόννησο, με την ολοκλήρωση της παραχώρησης να εκτιμάται ότι θα ενισχύσει περαιτέρω την τουριστική και αναπτυξιακή δυναμική της ευρύτερης περιοχής.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε, έπειτα από εισήγηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, τη σύμβαση για τη λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας «Καπετάν Βασ. Κωνσταντακόπουλος», ανοίγοντας τον δρόμο για τη 40ετή παραχώρηση της διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης, συντήρησης και εκμετάλλευσής του.

Προτιμητέος επενδυτής αναδείχθηκε, μέσω του διεθνούς διαγωνισμού που προκήρυξε το Υπερταμείο, η κοινοπραξία FRAPORT AG – DELTA AIRPORT INVESTMENTS Α.Ε. – ΠΗΛΕΑΣ Α.Ε., με συμμετοχή 51% της γερμανικής FRAPORT AG και από 24,5% των εταιρειών των ομίλων Κοπελούζου και Κωνσταντακόπουλου αντίστοιχα.

Η συνολική οικονομική προσφορά του επενδυτικού σχήματος ανέρχεται σε 45,2 εκατ. ευρώ σε σταθερές τιμές 2025, με το μεγαλύτερο μέρος του τιμήματος – ύψους 45 εκατ. ευρώ – να καταβάλλεται κατά την έναρξη της περιόδου παραχώρησης, αποτυπώνοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις αναπτυξιακές προοπτικές του έργου. Παράλληλα, προβλέπονται ετήσιες καταβολές μεταβλητού ανταλλάγματος, ενώ το Ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται ότι θα αποκομίσει επιπλέον οφέλη μέσω μερισμάτων από το 10% του μετοχικού κεφαλαίου του παραχωρησιούχου που θα μεταβιβαστεί στο Growthfund χωρίς αντάλλαγμα.

Η ανάδοχος κοινοπραξία έχει δεσμευθεί να υλοποιήσει επενδύσεις τουλάχιστον 28,3 εκατ. ευρώ μέσα στην πρώτη τριετία της σύμβασης, με παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν εκσυγχρονισμό και επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, αναβάθμιση του αεροσταθμού, δημιουργία νέου χώρου στάθμευσης αεροσκαφών, ανάπτυξη τεχνολογικών υποδομών και εμπορικών χρήσεων.

Το αεροδρόμιο της Καλαμάτας θεωρείται κομβικής σημασίας για τον αεροπορικό τουρισμό στη νότια Πελοπόννησο, με την ολοκλήρωση της παραχώρησης να εκτιμάται ότι θα ενισχύσει περαιτέρω την τουριστική και αναπτυξιακή δυναμική της ευρύτερης περιοχής.