Ο βουλευτής Ροδόπης της Νέας Αριστεράς, Οζγκιούρ Φερχάτ, φιλοξενήθηκε στο ραδιόφωνο Χρόνος 87.5 fm, όπου αναφέρθηκε στις αγροτικές κινητοποιήσεις και στα κυβερνητικά μέτρα που ανακοινώθηκαν, ενώ δεν απέφυγε και τα πολιτικά υπονοούμενα για τον Αλέξη Τσίπρα και το ενδεχόμενο ανάληψης νέας πολιτικής πρωτοβουλίας από τον πρώην πρωθυπουργό. Με χαρακτηριστική φράση τόνισε ότι «οι παλιές πολιτικές αγάπες, καμιά φορά, κρατάνε για πάντα».

Αναφερόμενος στον κατακερματισμό του χώρου της Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φερχάτ παραδέχθηκε ότι τα στελέχη της Νέας Αριστεράς προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, υποστηρίζοντας πως «ανά πάσα στιγμή μπορούμε – όσοι το επιθυμούμε – να αποτελέσουμε μέρος ενός ευρύτερου πολιτικού σχηματισμού μαζί με υγιείς κοινωνικές δυνάμεις». Ερωτηθείς πώς θα μπορούσε να υλοποιηθεί ένα τέτοιο εγχείρημα, έδειξε ξεκάθαρα προς τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χαρακτήρισε «μοναδικό φυσικό ηγέτη της προοδευτικής παράταξης», ικανό – όπως είπε – να νικήσει εκλογικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να αποτελέσει εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης.

Σε ερώτηση για τη στάση που θα κρατήσει στις επόμενες εκλογές, δεδομένου ότι δημοσκοπικά η Νέα Αριστερά δεν ξεπερνά μέχρι στιγμής το όριο του 3%, απάντησε με προσεκτικό τρόπο, δηλώνοντας πως θα συμπορευτεί με την κοινωνία. Τόνισε τον κίνδυνο να χαθούν χιλιάδες ψήφοι εφόσον το κόμμα δεν εκπροσωπηθεί κοινοβουλευτικά και ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να περιμένει παθητικά μέχρι την τελευταία στιγμή, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πολιτική «αποσυμφόρηση» στον χώρο.

Με εμφανές υπονοούμενο, επανέλαβε ότι «οι παλιές πολιτικές αγάπες, καμιά φορά, κρατάνε για πάντα», προσθέτοντας πως με ορισμένους ανθρώπους θα μπορούσε να πορευτεί πολιτικά μέχρι τέλους. Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε ότι η ευρύτερη ανασυγκρότηση της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς πρέπει να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό.

Αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς έκανε λόγο για απόγνωση στον αγροτικό κόσμο. Όπως είπε, «τα τρακτέρ πρέπει να είναι στα χωράφια, αλλά όταν βγαίνουν στους δρόμους, αυτό σημαίνει ότι οι αγρότες έχουν φτάσει στα όριά τους». Χαρακτήρισε τα κυβερνητικά μέτρα «πολύ λίγα και πολύ αργά», σημειώνοντας ότι ο πρωτογενής τομέας αντιμετωπίζει πλέον σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητας.

Τέλος, για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, εξέφρασε την κάθετη διαφωνία του, τονίζοντας πως το ζήτημα πρέπει να εξεταστεί στη ρίζα του και ότι η ΑΑΔΕ δεν διαθέτει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει τους ελέγχους που διενεργούσε μέχρι σήμερα ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

