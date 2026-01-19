Η πρώτη εκπομπή των «Ράδιο Αρβύλα» για το 2026, είναι γεγονός!

Οι «Ράδιο Αρβύλα», επέστρεψαν σήμερα, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, με την πρώτη εκπομπή για το 2026 και ο Αντώνης Κανάκης δεν άφησε ασχολίαστη την ημέρα, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως «Blue Monday».

Οι τρεις παρουσιαστές λοιπόν, ξεκίνησαν την εκπομπή με έναν ιδιαίτερο χαιρετισμό και το τραγούδι «Blue Mondey» των «New Order», ενώ από την πλευρά του, ο Αντώνης Κανάκης, εξήγησε την ορολογία πίσω από την ημέρα:

«Δεν είναι τυχαίο που ξεκινήσαμε με αυτό το τραγούδι σήμερα, αυτό είναι το Blue Monday και σύμφωνα με τους επιστήμονες λέει, έχουν δημιουργήσει μια… κατά κάποιο τρόπο εξίσωση και σύμφωνα με αυτή την εξίσωση, έχουνε συνυπολογίσει δηλαδή πολλά ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχουν μετρήσει στους ανθρώπους μέσα στο έτος, για το πότε οι άνθρωποι είναι περισσότερο κουρασμένοι και για το πότε είναι περισσότερο μελαγχολικοί».

«Και έχουν καταλήξει ότι μέσα στο έτος, η Δευτέρα και η μέρα η οποία είναι η πιο μελαγχολική μέρα του έτους, είναι Δευτέρα και είναι αυτή η Δευτέρα. Σήμερα λοιπόν είναι Blue Monday. Και αυτό το τραγούδι είναι το Blue Monday των New Order, ένα ιστορικό βέβαια single από τους New Order και μ’ αυτό ξεκινήσαμε το Ράδιο Αρβύλα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής.

Παράλληλα, πριν οι τρεις παρουσιαστές παρουσιάσουν την θεματολογία της ημέρας, ο Αντώνης Κανάκης, έδωσε τις ευχές του στο τηλεοπτικό κοινό, λέγοντας:

«Επιστρέφουμε σήμερα το 2026. Σας ευχόμαστε ολόψυχα, ένα καλό 2026. Όλοι οι άνθρωποι, ο ένας στον άλλον, συνεχίζουμε να ελπίζουμε και είμαστε η ζωντανή απόδειξη – όλοι οι άνθρωποι – ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, γιατί συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι υπάρχει περίπτωση ο χρόνος που έρχεται να είναι καλύτερος από τον προηγούμενο, κυρίες και κύριοι. Το 2026 μπήκε και με το που μπήκε, κατευθείαν, μας έδωσε να καταλάβουμε ότι, όχι, τα πράγματα δεν θα είναι καλύτερα, αλλά θα τα δούμε όλα αυτά σήμερα… Τι θα πρωτοδούμε σήμερα δεν ξέρω… Όταν πρωτοέβγαζα την εκπομπή και ετοίμαζα τα θέματα και τα νούμερα ήμουν υπέρ - αισιόδοξος…».

