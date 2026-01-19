Η Ιωάννα Τούνη, έκανε μία ξεχωριστή ανάρτηση, αφιερωμένη στην γιο της, Πάρη.

Τα γενέθλιά του είχε στις 9 Ιανουαρίου, ο Πάρης, ο γιος της Ιωάννας Τούνη και του Δημήτρη Αλεξάνδρου. Ο μικρός έκλεισε τα τρία του χρόνια, ενώ γιόρτασε την ημέρα στο πλευρό του μπαμπά του στην Αθήνα, σε ένα πάρτι – υπερπαραγωγή, με πολλούς καλεσμένους, παιχνίδια και μπαλόνια.

Παρ’ όλα αυτά, με την επιστροφή του, η μητέρα του, την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, ετοίμασε μία ακόμη ξεχωριστή ημέρα για το μικρό Πάρη, με ιδιαίτερη θεματική, τους δεινόσαυρους.

Έτσι, σήμερα, Δευτέρα, η γνωστή influencer, έκανε μία ξεχωριστή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μέσω της οποίας μοιράζεται στιγμιότυπα από την χθεσινή ημέρα, φωτογραφίες και βίντεο γεμάτα χαμόγελα και παιχνίδι.

Η ίδια μάλιστα, συνόδευσε την δημοσίευσή της με ένα μακροσκελές κείμενο, αφιερωμένο στο γιο της:

«Πότε έγινες κιόλας 3 χρονών;;; Ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω πόσο γρήγορα μεγαλώνεις. Από εκείνο το μικροσκοπικό πλασματάκι που ήσουν μέσα στην κοιλία μου, σε ένα παιδάκι γεμάτο γέλιο, φωνές, απορίες, φαντασία και αγάπη! Κάθε σου χαμόγελο φωτίζει τις πιο σκοτεινές μου μέρες. Κάθε σου αγκαλιά είναι το ασφαλέστερο καταφύγιό μου.

Η φωνούλα σου, το γέλιο σου, τα «μαμά κοίτα!» είναι οι πιο όμορφοι ήχοι του κόσμου. Εύχομαι να μεγαλώσεις ελεύθερος, καλόκαρδος, γενναίος και γεμάτος όνειρα. Να μη φοβηθείς ποτέ να είσαι ο εαυτός σου. Να γελάς δυνατά, να αγαπάς αληθινά και να θυμάσαι πάντα πως η μαμά σου θα είναι εκεί - σε κάθε βήμα, σε κάθε πτώση, σε κάθε νίκη. Χρόνια πολλά ζωή μου… Σε αγαπώ πιο πολύ απ’ όσο χωράνε οι λέξεις».

{https://www.instagram.com/p/DTszvBNiKcp/?hl=el&img_index=1}