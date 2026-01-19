Η Alexandra Sieti συμμετέχει στον εθνικό τελικό της Eurovision, με το τραγούδι «The Other Side».

Για πρώτη φορά το Σαββατοκύριακο, ακούστηκαν ολοκληρωμένα τα υποψήφια τραγούδια για τον εθνικό τελικό της Eurovision, με μερικά από αυτά να έχουν ήδη ξεχωρίσει και επικρατήσει.

Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, η Alexandra Sieti, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, όπου και αποκάλυψε την ιστορία πίσω από το τραγούδι με το οποίο έχει θέσει υποψηφιότητα, το «The Other Side».

«Είχαμε πάει αρχικά να γράψουμε ένα άλλο τραγούδι, στο Τορόντο… Πήγαμε να γράψουμε για τη Eurovision, ξεκινήσαμε να γράφουμε ένα άλλο κομμάτι στην αρχή και τη δεύτερη μέρα κάπως ξεκίνησα να λέω για την ιστορία με τον πατέρα μου, πέρυσι που τον έχασα. Έτσι, υπήρχε μία συγκίνηση, αλλά μιλούσε με ευγνωμοσύνη και χαρά που έζησα με αυτό τον άνθρωπο, και μου λέει εκείνη τη στιγμή η άλλη κοπέλα, ότι γι’ αυτό πρέπει να γράψω. Πετάξαμε το άλλο κομμάτι και ξεκινήσαμε να γράφουμε για την απώλεια. Όχι με μελοδραματικό τρόπο, αλλά για το πόσο πιο δυνατό σε κάνει αυτό. Τη δύναμη μπορείς να βρεις μέσα σου, που δεν ήξερες ότι έχεις, και πώς προχωράς με αυτό», εξήγησε αρχικά για το τραγούδι με το οποίο συμμετέχει.

«Έχει ένα βάρος… Είναι η πρώτη φορά που γράφω κάτι τόσο προσωπικό… Παλιότερα, φοβόμουν να θέσω τα δικά μου ζητήματα.. Γι’ αυτό αγαπώ τόσο πολύ αυτό το τραγούδι».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, μίλησε για την επιθυμία της να συμμετάσχει στην Eurovision: «Για εμένα είναι ένας δρόμος που πάντα είχα στο μυαλό μου, σαν άνοιγμα προς την Ευρώπη. Το παρακολουθούσα από την αρχή… Ήθελα κάτι να βγάλει αυτή την έκρηξη. Δεν ήθελα να πάω με ποπ κομμάτι, το ροκ είναι κάτι που το ξεχωρίζει σαν ήχο. Είναι ένα κομμάτι που μπορείς να το τραγουδήσεις σε ένα στάδιο. Το τραγούδι έχει μέσα στοιχεία από τα όσα είχα πει με τον πατέρα μου τις τελευταίες ημέρες…».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfsomtwdnlxd?integrationId=40599y14juihe6ly}