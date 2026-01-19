Η δημοσίευση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου από τα γυρίσματα του «ΡΙΦΙΦΙ», λίγο πριν από το φινάλε.

Το «ΡΙΦΙΦΙ», η σειρά που φέρει την υπογραφή του Σωτήρη Τσαφούλια, γράφει σήμερα την τελευταία του σελίδα, με την αγωνία να κορυφώνεται, αφού οι πρωταγωνιστές στο προηγούμενο επεισόδιο είχαν ήδη βρεθεί μέσα στην τράπεζα, εκεί όπου φυλάσσονται οι θυρίδες. Έτσι, λίγο πριν πέσει η αυλαία, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος βάζει το κοινό «πίσω από τις κάμερες» της σειράς, στο σημείο – κλειδί της ιστορίας.

Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, λίγο πριν από το μεγάλο φινάλε, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, γνωστός και ως Νίκος, από το «ΡΙΦΙΦΙ», δημοσίευσε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, ένα βίντεο. Μέσω αυτού, μεταφέρει τους διαδικτυακούς του φίλους στα παρασκήνια της σειράς.

Πού γυρίστηκε το «ΡΙΦΙΦΙ»; Τι είναι πραγματικό και τί όχι;

«...ΡΙΦΙΦΙ... ΚΑΠΩΣ ΕΤΣΙ ΓΥΡΙΣΤΗΚΕ...», γράφει στη λεζάντα της δημοσίευσής του ο ηθοποιός.

«Είμαστε ταξιδιώτες του χρόνου. Ζούμε στο 1992…», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος παρουσιάζοντας στο κοινό την αλήθεια πίσω από τις κάμερες.

{https://www.instagram.com/p/DTr47V8DTVE/?hl=el}

Η υπόθεση, μεταφέρει τους τηλεθεατές στο 1992, όταν η πρωταγωνίστρια, Όλγα, που υποδύεται η Ευαγγελία Μουμούρη, αποφασίζει να γράψει τη δική της ιστορία. Η αφετηρία βρίσκεται στην ζωή του καθ’ ενός, ενώ το «αρχηγείο» της είναι ένα ζαχαροπλαστείο.

Μεθοδικά και με υπομονή, μέσα στην πάροδο δέκα χρόνων, η Όλγα, δημιούργησε το απόλυτο σχέδιο για να καταφέρει να εισβάλει στην τράπεζα και να αποσπάσει όσο το δυνατό μεγαλύτερα κέρδη από τις θυρίδες.

Στο πλευρό της, επτά άνδρες, ο κάθε ένας με τη δική του ιστορία και το δικό του χαρακτήρα, μπαίνουν στο κόλπο με ένα και μοναδικό σκοπό: την εκδίκηση.